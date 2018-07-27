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— Как вам работалось после чемпионата мира на новом стадионе? Есть какие-то дополнительные ощущения?

— Поймал себя на мысли, что это счастье застать новые стадионы и в профессиональном плане посудить на них. Это большой праздник для людей — приходить сюда, отдыхать, смотреть хороший футбол в комфортных условиях. После чемпионата мира останется хорошее наследие. Для нашего российского футбола это замечательно.

— Такие тягучие матчи, в которых почти нет моментов, убаюкивают? Каково судье работать в такой ситуации?

— Судья всегда работает на максимуме. На таком уровне засыпать ни на секунду нельзя. Так что полная концентрация, даже в таких затяжных матчах. Ты не можешь потерять нить игры. Все решения должны быть точными.

— По поводу гола на повторе все видели, что претензии игроков, если они были, необоснованны. Что игрок «Локомотива» застрял у лицевой линии.

— У футболистов были вопросы по эпизоду с голом. Им показалось, что, возможно, был офсайд, но все видели повтор — и мы тоже.

— У футболистов часто спрашивают, удовлетворены ли вы своей игрой. Вы своей работой удовлетворены? В эпизоде с голом вы разобрались…

— … А в каких не разобрались?

— Например, в эпизоде когда бутылки летели в игроков ЦСКА, Чалов пнул одну назад и попал в болельщиков. За такое ведь наказывают.

— Извините, не видел. В остальном, сегодня мы безошибочно сработали всей бригадой. Важный момент с забитым голом. Он неоднозначный, но выдержали всё давление, приняли правильное решение.

— Судьям приятно наблюдать на поле большое количество молодых российских игроков, или вы не обращаете на это внимание?

— Провести матч — первая задача для судьи, а кто играет под какими номерами и в какой форме — не столь важно.

— Сегодня Александр Егоров высоко оценил работу российских судей на чемпионате мира. Вы гордитесь работой коллег?

— Несомненно горжусь выступлением российской судейской команды на чемпионате мира. Для нашего судейства это большой плюс. Поздравляю Сергея Карасёва, что он был участником чемпионата мира и хорошо провёл матч. Это всегда почётно и престижно. Быть участником чемпионата мира — мечта любого арбитра.

— Вы сказали, что хотели отработать на новых стадионах, а хотели бы отработать чемпионат, в котором введена система видеоповторов?

— Думаю, мы постепенно придём к системе видеоповторов. Так сразу ничего не бывает. Она достаточно сложная, нужны часы тренировок, чтобы всё идеально работало в наших условиях. Будем реагировать, тренироваться и внедрять.

— Вам понравилось, как система VAR работала на чемпионате мира?

— В целом, мне понравилось, как VAR работала на чемпионате мира. Это успешный проект. Много решений арбитров было исправлено, что большой плюс для футбола.

— Когда было сложнее работать на Суперкубке — сегодня или год назад?

— Такие матчи всегда сложные, нет простых. Весь чемпионат состоит из таких игр. Даже если брать клубы из низов. Все футболисты достойны нормального судейства, поэтому каждый арбитр на любой матч должен выходить с повышенной ответственностью и проводить его на высоком уровне. Это может быть и Суперкубок, и любой другой матч чемпионата России.