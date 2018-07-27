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10:14 (мск), источник: ТАСС

Витиньо попрощался с футболистами и руководством ЦСКА

ТАСС, 28 июля. Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Витиньо попрощался с руководством и игроками команды. Слова благодарности бразилец написал на своей странице в Instagram.

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20
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20
фотографий

Ранее ЦСКА объявил о переходе Витиньо во «Фламенго». Контракт 24-летнего форварда с новым клубом рассчитан на четыре года. Матч за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0) стал последним для бразильца в составе армейцев.

«Спасибо ЦСКА и всем моим партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда поддерживал меня. Спасибо тренерскому штабу, главному тренеру Виктору [Гончаренко], руководству клуба — президенту [Евгению Гинеру] и генеральному директор Роману [Бабаеву]. Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб “Фламенго”, который всегда был в моем сердце», — написал Витиньо.

Витиньо перешел в московский клуб в 2013 году из «Ботафого», после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский «Интернасьонал» в 2015−16 годах. В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл в 30 матчах чемпионата России, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Локомотив М 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
27.07.2018, 21:30 Зрители: 43319 Суперкубок России Нижний Новгород
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
80 Хетаг Хосонов 106′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
114′ Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 6
91′ Ведран Чорлука 14
Брайн Идову 3
69′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
91′ Эдер 24
Джефферсон Фарфан 8
106′ Игорь Денисов (к) 27
Дмитрий Тарасов 23
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 66′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
25 Кристиян Бистрович 57′
9 Федор Чалов
14 Кирилл Набабкин 67′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 13′
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью 117′
75 Тимур Жамалетдинов
15 Дмитрий Ефремов 81′
29 Яка Бийол
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
11 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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