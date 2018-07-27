Витиньо попрощался с футболистами и руководством ЦСКА

Ранее ЦСКА объявил о переходе Витиньо во «Фламенго». Контракт 24-летнего форварда с новым клубом рассчитан на четыре года. Матч за Суперкубок России против «Локомотива» (1:0) стал последним для бразильца в составе армейцев.

«Спасибо ЦСКА и всем моим партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда поддерживал меня. Спасибо тренерскому штабу, главному тренеру Виктору [Гончаренко], руководству клуба — президенту [Евгению Гинеру] и генеральному директор Роману [Бабаеву]. Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб “Фламенго”, который всегда был в моем сердце», — написал Витиньо.