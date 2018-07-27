ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал семикратным обладателем Суперкубка России

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Единственный гол забил 20-летний полузащитник армейцев Хетаг Хосонов. Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства. Ранее стартовали матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но ведущие российские клубы до этой встречи еще не вступали в борьбу.

ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России, уверенно лидируя по этому показателю, на счету ближайшего преследователя армейцев петербургского «Зенита» четыре победы. Всего трофей разыгрывался 16 раз. 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза — обладатели Кубка России. ЦСКА стал первой командой, которая выиграла трофей на правах серебряного призера прошлого сезона.

Изначально соперником «Локомотив» должен был стать «Тосно» из Ленинградской области, ставший победителем Кубка России. Однако в июне клуб объявил о банкротстве и расформировании команды. Согласно регламенту, тосненцев в матче на Суперкубок заменил ЦСКА, занявший второе место в чемпионате.

Читайте также ЦСКА объявил о переходе нападающего Витиньо во «Фламенго»

Молодежь сыграла ключевую роль

В межсезонье ЦСКА покинула большая группа игроков — защитники Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Георги Миланов, а также нападающий Муса. Ранее армейский клуб покинул полузащитник Александр Головин, перешедший в «Монако». В их отсутствии на поле вышли новички Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, а также молодые россияне Дмитрия Ефремов, Федор Чалов и Никита Чернов. На замену выходили Тимур Жамалетдинов и ставший в итоге героем матча Хосонов.

Из основной обоймы «Локомотива» ушли защитник Неманья Пейчинович и нападающий Ари. Пополнили состав железнодорожников защитник Брайан Идову, полузащитник Гжегож Крыховяк и нападающий Рифат Жемалетдинов. Поляк Крыховяк, права на которого принадлежат французскому ПСЖ, на игру не прилетел из-за незавершенного процесса оформления документов.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отметил, что молодые игроки сыграли ключевую роль в матче за Суперкубок.

«Матч был трудный, в такой духотище тяжело играть, футболисты отдали все силы. Очень отрадно, что сегодня увидели много молодых российских ребят, за которыми мы все давно следим: Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Хетаг Хосонов, здорово, что они сегодня сыграли ключевую роль», — сказал Алаев.

Также работу своих подопечных отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. «Для молодых ребят эта победа будет хорошим подспорьем. Они должны получить порцию уверенности, почувствовав, что такое игра против сильного соперника», — рассказал после матча тренер.

Не остался в стороне и генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев. «Считаю, что сегодняшний итог встречи является абсолютно заслуженным для нас. Несмотря на молодость нашей команды, мы выглядели более агрессивно, более нацелены на атаку, поэтому результат по игре. ЦСКА сегодня победил за счет характера, проявленного молодыми футболистами», — сказал Бабаев.

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отметил, что игроки его команды не были на сто процентов готовы к матчу. «Матч был до ошибки, ее допустили мы и проиграли игру. Уровень готовности на сегодняшний день был не стопроцентный. Мы играли изо всех сил, ЦСКА оказался более удачлив, они в физическом плане выглядели чуть получше, у нас большая группа ребят приехала только неделю назад в тренировочный лагерь», — сказал он.

Очередная травма Дзагоева

Уже в дебюте встречи вновь получил травму полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоева. На 13-й минуте его заменил Георгий Щенников. Как рассказал после матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, у Дзагоева травма икроножной мышцы, а сроки восстановления футболиста будут известны в субботу.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Футболист пропустил три последующие игры турнира и вышел на замену в дополнительное время четвертьфинальной встречи с хорватами (2:2, 3:4 по пенальти).

Претензий к судейству быть не должно

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ему помогали Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Наибольшие споры вызвал момент с голом, по мнению футболистов «Локомотива», арбитрам следовало зафиксировать офсайд у нападающего Витиньо. Однако на повторе было видно, что бразилец находился в правильном положении.

По мнению руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова, судьи справились со своей работой. «После забитого гола ассистент Валерий Данченко сразу принял решение, для него этот момент был очевидный, что и показал повтор — офсайда не было, гол забит по правилам. Влад Безбородов давал бороться на поле, он не мешал игрокам. К арбитрам по этой игре претензий быть не должно», — отметил Егоров.

Сам Безбородов также счел работу бригады хорошей.

«В таких матчах нельзя терять нить игры, нужно быть точным, — сказал Безбородов. — Были некоторые вопросы по голу, возможно, был офсайд. Но мы видели повтор, гол был забит по правилам. Бригадой мы сработали безошибочно в таком неоднозначном эпизоде, при давлении приняли верное решение».

На 114-й минуте с поля был удален защитник железнодорожников Соломон Кверквелия. Футболист получил прямую красную карточку за удар рукой защитника ЦСКА Бекао.

В город вернулся большой футбол

Стадион «Нижний Новгород» был введен в эксплуатацию в марте этого года. Во время чемпионата мира он принял четыре встречи группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал. Сейчас арена вмещает чуть менее 45 тысяч человек, а на игре за Суперкубок присутствовало 43 319 зрителей.

Эта игра стала второй для стадиона после чемпионата мира. На первой встрече, в которой в рамках первенства ФНЛ встречались местный «Нижний Новгород» и «Тюмень», присутствовало 18 тысяч человек. Изначально на матч продавались билеты только на первый ярус стадиона, но из-за высокого спроса были открыты продажи на некоторые сектора второго яруса.

Успешную организацию матча отметил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

«С точки зрения организации матч удался, на него пришли 43 тысячи зрителей, — сказал Прядкин. — Но футбол, говорят, в начале был не очень зрелищный. По поводу самоотдачи ни к кому нет вопросов, просто игроки вкатываются в сезон, и получается такая ситуация».

Проведение матча за Суперкубок в Нижнем Новгороде позитивно восприняли и болельщики. «Чемпионат мира положительно повлиял на отношение горожан к футболу, если уж на “Нижний Новгород” собралось столько народу. Стадион — это потрясающее сооружение, на которое приятно ходить», — поделился мнением с корреспондентом ТАСС 56-летний любитель футбола Сергей.