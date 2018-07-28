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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартака» — «Оренбург». Довбня снова против Карреры

В субботу, 28 июля, тремя матчами откроется программа 1-го тура нового чемпионата России. В центральной игре «Спартак» принимает «Оренбург» в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

СПАРТАКОВСКАЯ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

СПАРТАК — ОРЕНБУРГ
28 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00.
Потери: Ананидзе, Луиз Адриану, Селихов (травмы) — Малых (под вопросом).
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
Прогноз Winline — П1 1.35 — Н 4.84 — П2 9.76.

Весной «Спартак» упустил из рук Кубок России и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, что, впрочем, не поколебало позиций Массимо Карреры. Леонид Федун верит в принесшего красно-белым долгожданное чемпионство итальянца, и в субботу мы увидим первые плоды проделанной в межсезонье работы над ошибками. С тех пор в тренерском штабе бронзовых призеров появился известный испанский специалист Рауль Рианчо, и летом «Спартак» изменил принципы подготовки, став самой играющей командой премьер-лиги.

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий КЕЧИНОВ, экс-полузащитник «Спартака» и сборной России:
2:0 И состав, и фактор домашнего поля должны сказаться в этом матче. «Спартак» уверенно выиграет.

На сборах серьезные заявки на место в основе сделали новобранцы Жиго и Ташаев, а также созревший для выхода на новый уровень во второй спартаковской команде Ломовицкий. После неудачного прошлого сезона повышенной будет мотивация у вновь получившего капитанскую повязку Глушакова. Кроме того, после беседы с Каррерой принял решение остаться в команде вернувшийся из аренды в «Рубине» Попов. Теперь у главного тренера появилась приятная головная боль при выборе оптимального состава, ведь после длительного лечения в строй вернулся Джикия, а со вторника к тренировкам приступили участники ЧМ-2018 Кутепов, Зобнин и Самедов.

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ДОВБНЯ НА ПУТИ КРАСНО-БЕЛЫХ

Первым соперником «Спартака» станет вернувшийся в высшее общество после годичного отсутствия «Оренбург». Команда за это время изменилась, однако принципы ее остались прежними, ведь приступивший к работе по ходу прошлого сезона Владимир Федотов на протяжении нескольких лет входил в штаб Роберта Евдокимова. Впрочем, прежде оренбуржцы не доставляли москвичам ощутимых проблем. Покусывали, заставляли нервничать, но дважды уступали, пропуская по три мяча (1:3, 2:3).

Денис ГЛУШАКОВ, капитан «Спартака»:
— Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают. Наша команда — это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.

Половина из шести спартаковских голов на счету Промеса, а вот «СКА-Хабаровск» Квинси не забивал. Причем тут дальневосточники? Все очень просто: творивший чудеса в матчах с красно-белыми голкипер Довбня на днях стал игроком «Оренбурга» и, если заслужит доверие тренеров, может сыграть против своего любимого соперника. Кроме того, оборону гостей усилил вернувшийся в команду после годичной паузы и выступлений в «Амкаре» Сиваков, тогда как «Спартак», напротив, не может рассчитывать в атаке на травмированного Луиза Адриану.

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ПРЕМЬЕРА ПАРФЕНОВА, ДУЭЛЬ КАРПИНА И ЛЕДЯХОВА

УРАЛ — АНЖИ
28 июля. Екатеринбург. Стадион «Центральный». 16.30.
Потери: Чантурия (травм.) — -
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.91 — П2 6.40.

Откроется же чемпионат в Екатеринбурге, где «Урал» проведет первый официальный матч под началом творца тосненского кубкового чуда Дмитрия Парфенова. «Шмелям» предстоит доказывать статус фаворита, ведь из Махачкалы в последнее время приходили тревожные новости о финансовых проблемах «Анжи», который в последний момент нашел средства на покупку билетов для полета на Урал. Тем не менее, дагестанская команда сумела за последние дни укрепиться, арендовав у «Зенита» и «Ахмата» Новосельцева, Гиголаева и Ахъядова, а также подписав двух легионеров — камерунца Ондуа и венесуэльского форварда Понсе.

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РОСТОВ — АХМАТ
28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 21.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Потери: — — -
Судья: Сухой (Люберцы).
Прогноз Winline — П1 2.65 — Н 3.01 — П2 3.07.

А завершится первый день чемпионата южной дуэлью команд, которыми руководят давние знакомые Валерий Карпин и Игорь Ледяхов. Интерес к обновленному «Ростову», которые еще и подписал контракт с покинувшим «Зенит» Юсуповым, колоссальный. Решив при поддержке губернатора области Василия Голубева вопрос с арендой «Ростов Арены», донской клуб за сутки до матча реализовал 23 из 28 тысяч поступивших в продажу билетов. Что касается «Ахмата», то с поправкой на позднее начало матча он прилетит в Ростов в день игры, проведя утреннее занятие на своей базе.

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