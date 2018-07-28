10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя в стартовавшем сезоне

Источник: РИА "Новости"

Ильзат АХМЕТОВ, ЦСКА

Полузащитник, 20 лет

«Казанский Месси» — воспитанник академии Коноплева. В «Рубине» он дебютировал еще несколько лет назад, в техничного парня верил Билялетдинов. Хави Грасия, несмотря на обилие дорогостоящих легионеров, тоже ставил Ахметова в состав. Однако с весны 2017 года Ахметов, а вернее его агенты, стали конфликтовать с руководством «Рубина». В итоге прошлый сезон был для него потерян. Этим летом Ахметов тренировался с «Зенитом», однако оказался в итоге в ЦСКА.

Идрисса ДУМБЬЯ, «Ахмат»

Полузащитник, 20 лет

Рослый ивуариец, набравшийся опыта в чемпионате Бельгии, принадлежал «Андерлехту». Подобные покупки всегда интригуют. Если очередной Думбья быстро освоится, то почему бы ему не повторить путь своего однофамильца Сейду и стать звездой? Хотя бы в Чечне.

Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, «Локомотив»

Нападающий, 21 год

Чемпион Европы среди юношей на два года покидал родной «Локомотив», но раскрыться в «Рубине» по-настоящему у него не получилось. Теперь он начнет все с нуля под руководством Юрия Семина. Матчей у «Локо» будет много, так что шанс у Рифата наверняка будет.

Иван ИГНАТЬЕВ, «Краснодар»

Нападающий, 19 лет

Талантливый форвард уже радовал Сергея Галицкого и болельщиков команды голами, но лишь эпизодически, потому что за основу успел сыграть совсем мало. Тем не менее статистика впечатляет: в 6 матчах на счету Игнатьева 3 гола. А в турнире молодежных команд он вообще поставил на поток хет-трики. И даже покер делал.

Александр ЛОМОВИЦКИЙ, «Спартак»

Полузащитник, 20 лет

У «Спартака», с учетом наличия дубля и второй команды, всегда много резервистов. Но редко кому удается полноценно проявить себя в основе. Этим летом на сборах классно выглядел левша Ломовицкий, которого Каррера использовал в основном на правом фланге. Хавбек не боится идти в обводку, импровизирует. Но получится ли показать это на уровне премьер-лиги?

Еркебулан СЕЙДАХМЕТ, «Уфа»

Нападающий, 18 лет

Еще один «Месси», но из Казахстана. На родине парны уверены, что его ждет большое будущее. Он уже играет за первую сборную. А перейдя из родного «Тараза» в «Уфу» прошлой зимой и сыграв в марте против «Анжи», Сейдахмет стал первым игроком премьер-лиги, родившимся в 2000 году.

Дмитрий СКОПИНЦЕВ, «Ростов»

Защитник/полузащитник, 21 год

На сегодня нет ни одного левого защитника с российским паспортом, который не просто талантлив, но и стабильно играет на высоком уровне. Резвый Скопинцев — один из немногих, но со стабильностью у него тоже проблемы. Любопытно, обуздает ли Валерий Карпин чересчур атакующего и порой слишком эгоистичного парня.

Илья СКРОБОТОВ, «Зенит»

Защитник, 18 лет

Роберто Манчини не добился в России успеха. Но если искать плюсы в его работе, то один из них — ставка на школьника (!) Скроботова, которого он не просто привлек к основе, но и выпускал на поле. 18 апреля в своем втором матче в премьер-лиге — против «Динамо» — юный игрок вышел на замену на 88-й минуте и забил победный гол, став первым игроком 2000 года рождения, отличившимся в чемпионате России. То есть пошел еще дальше Сейдахмета. Даст ли Скроботову шанс Семак?

Федор ЧАЛОВ, ЦСКА

Нападающий, 20 лет

Можно сказать, что форвард армейцев уже себя проявил. В его активе уже более 30 матчей и 12 голов в премьер-лиге, участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вызов в сборную России. Тем не менее мы вправе ждать от Федора еще большего. К тому же для доверия молодым в ЦСКА сейчас наилучшая атмосфера.

Никита ЧЕРНОВ, ЦСКА

Защитник, 22 года