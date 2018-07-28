10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя в стартовавшем сезоне
Кто они, эти юные таланты?
Кто они, эти юные таланты?
Ильзат АХМЕТОВ, ЦСКА
Полузащитник, 20 лет
«Казанский Месси» — воспитанник академии Коноплева. В «Рубине» он дебютировал еще несколько лет назад, в техничного парня верил Билялетдинов. Хави Грасия, несмотря на обилие дорогостоящих легионеров, тоже ставил Ахметова в состав. Однако с весны 2017 года Ахметов, а вернее его агенты, стали конфликтовать с руководством «Рубина». В итоге прошлый сезон был для него потерян. Этим летом Ахметов тренировался с «Зенитом», однако оказался в итоге в ЦСКА.
Идрисса ДУМБЬЯ, «Ахмат»
Полузащитник, 20 лет
Рослый ивуариец, набравшийся опыта в чемпионате Бельгии, принадлежал «Андерлехту». Подобные покупки всегда интригуют. Если очередной Думбья быстро освоится, то почему бы ему не повторить путь своего однофамильца Сейду и стать звездой? Хотя бы в Чечне.
Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, «Локомотив»
Нападающий, 21 год
Чемпион Европы среди юношей на два года покидал родной «Локомотив», но раскрыться в «Рубине»
Иван ИГНАТЬЕВ, «Краснодар»
Нападающий, 19 лет
Талантливый форвард уже радовал Сергея Галицкого и болельщиков команды голами, но лишь эпизодически, потому что за основу успел сыграть совсем мало. Тем не менее статистика впечатляет: в 6 матчах на счету Игнатьева 3 гола. А в турнире молодежных команд он вообще поставил на поток
Александр ЛОМОВИЦКИЙ, «Спартак»
Полузащитник, 20 лет
У «Спартака», с учетом наличия дубля и второй команды, всегда много резервистов. Но редко кому удается полноценно проявить себя в основе. Этим летом на сборах классно выглядел левша Ломовицкий, которого Каррера использовал в основном на правом фланге. Хавбек не боится идти в обводку, импровизирует. Но получится ли показать это на уровне
Еркебулан СЕЙДАХМЕТ, «Уфа»
Нападающий, 18 лет
Еще один «Месси», но из Казахстана. На родине парны уверены, что его ждет большое будущее. Он уже играет за первую сборную. А перейдя из родного «Тараза» в «Уфу» прошлой зимой и сыграв в марте против «Анжи», Сейдахмет стал первым игроком
Дмитрий СКОПИНЦЕВ, «Ростов»
Защитник/полузащитник, 21 год
На сегодня нет ни одного левого защитника с российским паспортом, который не просто талантлив, но и стабильно играет на высоком уровне. Резвый Скопинцев — один из немногих, но со стабильностью у него тоже проблемы. Любопытно, обуздает ли Валерий Карпин чересчур атакующего и порой слишком эгоистичного парня.
Илья СКРОБОТОВ, «Зенит»
Защитник, 18 лет
Роберто Манчини не добился в России успеха. Но если искать плюсы в его работе, то один из них — ставка на школьника (!) Скроботова, которого он не просто привлек к основе, но и выпускал на поле. 18 апреля в своем втором матче в
Федор ЧАЛОВ, ЦСКА
Нападающий, 20 лет
Можно сказать, что форвард армейцев уже себя проявил. В его активе уже более 30 матчей и 12 голов в
Никита ЧЕРНОВ, ЦСКА
Защитник, 22 года
Расставание с братьями Березуцкими и Игнашевичем — грустное, но назревшее событие. Чернов набрался опыта по арендам, и у него есть все, чтобы стать в ЦСКА основным наследником ушедших ветеранов.