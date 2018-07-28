Футболист «Спартака» Кутепов сказал, что не знает о предложениях зарубежных клубов

Источник: РИА "Новости"

«Делали ли мне предложения европейские или другие зарубежные клубы? Даже не знаю, если честно. Я со своим агентом еще не общался. Мы только втянулись в эту работу и на эту тему еще не общались», — сказал защитник.

Кутепов также отметил, что подойдет ответственно к выбору клуба при возможном трансфере. «Опять же, смотря где [играть], здесь влияют многие факторы: и положение в клубе сейчас, какой клуб тебя зовет. Если это какой-то клуб, скажем так, не высшей европейской лиги, чемпионата. Здесь все надо рассматривать до деталей», — добавил футболист.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В сезоне-2017/18 провел 27 матчей и забил два гола.