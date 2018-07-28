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14:35 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Кутепов сказал, что не знает о предложениях зарубежных клубов

ТАСС, 28 июля. Защитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Илья Кутепов сказал, что не знает об интересе со стороны зарубежных клубов. Слова 24-летнего футболиста приводит «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Делали ли мне предложения европейские или другие зарубежные клубы? Даже не знаю, если честно. Я со своим агентом еще не общался. Мы только втянулись в эту работу и на эту тему еще не общались», — сказал защитник.

Кутепов также отметил, что подойдет ответственно к выбору клуба при возможном трансфере. «Опять же, смотря где [играть], здесь влияют многие факторы: и положение в клубе сейчас, какой клуб тебя зовет. Если это какой-то клуб, скажем так, не высшей европейской лиги, чемпионата. Здесь все надо рассматривать до деталей», — добавил футболист.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. В сезоне-2017/18 провел 27 матчей и забил два гола.

На чемпионате мира — 2018 защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.

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