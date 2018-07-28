«Урал» — «Анжи». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Анжи» на матч первого тура российской
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Анжи» на матч первого тура российской
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Чайковский, Ахъядов, Хамаюни.
Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.