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16:27 (мск), источник: Советский спорт

«Урал» — «Анжи». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Анжи» на матч первого тура российской премьер-лиги.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Чайковский, Ахъядов, Хамаюни.

Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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