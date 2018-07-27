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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС открыл дело против болельщиков «Локо», ухавших Витинью

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал уханье со стороны болельщиков «Локомотива» в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витинью во время матча за Суперкубок.

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— Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива», — сказал Смертин. — В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение.

Напомним, что встреча завершилась победой ЦСКА благодаря голу в дополнительное время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Локомотив М 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
27.07.2018, 21:30 Зрители: 43319 Суперкубок России Нижний Новгород
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
80 Хетаг Хосонов 106′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
114′ Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 6
91′ Ведран Чорлука 14
Брайн Идову 3
69′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
91′ Эдер 24
Джефферсон Фарфан 8
106′ Игорь Денисов (к) 27
Дмитрий Тарасов 23
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 66′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
25 Кристиян Бистрович 57′
9 Федор Чалов
14 Кирилл Набабкин 67′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 13′
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью 117′
75 Тимур Жамалетдинов
15 Дмитрий Ефремов 81′
29 Яка Бийол
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
11 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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