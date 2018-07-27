РФС открыл дело против болельщиков «Локо», ухавших Витинью

— Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива», — сказал Смертин. — В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение.