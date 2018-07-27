РФС открыл дело против болельщиков «Локо», ухавших Витинью
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал уханье со стороны болельщиков «Локомотива» в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витинью во время матча за Суперкубок.
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал уханье со стороны болельщиков «Локомотива» в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витинью во время матча за Суперкубок.
— Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива», — сказал Смертин. — В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение.
Напомним, что встреча завершилась победой ЦСКА благодаря голу в дополнительное время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
|Локомотив М
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0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)