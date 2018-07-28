«Спартак» — «Оренбург»: Максименко и Ломовицкий — в стартовом составе хозяев
Московский «Спартак» объявил состав на матч первого тура российской
Московский «Спартак» объявил состав на матч первого тура российской
Вратарь: Максименко.
Защитники: Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко.
Полузащитники: Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ломовицкий.
Нападающий: Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Петкович, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов, Попов, Ташаев, Ханни, Педро Роша.
Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.