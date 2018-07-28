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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Оренбург»: Максименко и Ломовицкий — в стартовом составе хозяев

Московский «Спартак» объявил состав на матч первого тура российской Премьер-Лиги против «Оренбурга», который пройдёт сегодня, 28 июля, на стадионе «Открытие Арена».

Источник: РИА "Новости"

Вратарь: Максименко.

Защитники: Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко.

Полузащитники: Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ломовицкий.

Нападающий: Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов, Попов, Ташаев, Ханни, Педро Роша.

Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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