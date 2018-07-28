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18:43 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» победил «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19

ТАСС, 28 июля. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на стадионе «Екатеринбург-Арена», который принимал матчи чемпионата мира, посетили 17 126 зрителей.

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 83-й минуте забил румынский полузащитник Пауль Антон.

«Анжи» опустился в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Однако махачкалинский клуб остался в высшем дивизионе, заняв место пермского «Амкара», который прекратил существование в межсезонье.

Из-за финансовых проблем «Анжи» не смог привезти в Екатеринбург команду на матч молодежного первенства. Махачкалинский клуб попросил перенести игру.

«Анжи» набрал три очка. В следующем туре 4 августа «Урал» примет «Краснодар», «Анжи» 6 августа сыграет в гостях с «Уфой».

Урал 0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
28.07.2018, 16:30 Зрители: 17126 основной раунд: 1-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Магомед Адиев
Голы
6 Паул Антон (Г. Тетрашвили) 83′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
90+3′ Доминик Динга 5
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 10
Владимир Ильин 11
Роман Емельянов 92
87′ Михаил Меркулов 27
Артем Юсупов 79
63′ Андрей Егорычев 44
Алексей Евсеев 8
22 Юрий Дюпин
3 Игорь Удалый
17 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков
2 Гурам Тетрашвили (к) 41′
13 Роланд Гиголаев 24′
5 Владислав Кулик
20 Мохаммед Рабиу 52′
4 Игорь Чайковский 68′
6 Паул Антон
18 Апти Ахъядов 56′
88 Иван Маркелов 72′
27 Амир Мохаммад 80′
14 Гамид Агаларов
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 2
16 Удары (всего) 1
7 Удары в створ 1
7 Угловые 0
16 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Гол с пенальти
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