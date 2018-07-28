«Анжи» победил «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19

«Анжи» опустился в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Однако махачкалинский клуб остался в высшем дивизионе, заняв место пермского «Амкара», который прекратил существование в межсезонье.