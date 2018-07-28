«Анжи» победил «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19
ТАСС, 28 июля. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Российской
ТАСС, 28 июля. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура Российской
Единственный гол на 83-й минуте забил румынский полузащитник Пауль Антон.
«Анжи» опустился в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Однако махачкалинский клуб остался в высшем дивизионе, заняв место пермского «Амкара», который прекратил существование в межсезонье.
«Анжи» набрал три очка. В следующем туре 4 августа «Урал» примет «Краснодар», «Анжи» 6 августа сыграет в гостях с «Уфой».
|Дмитрий Парфенов
|Магомед Адиев
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|1
|7
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|0
|16
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)