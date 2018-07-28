Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам сезона-2017/18
Перед началом матча первого тура российской
Перед началом матча первого тура российской
В сезоне-2017/18 Промес дважды был признан лучшим игроком месяца. Голландец получил награду MVP по итогам сентября и
В прошлом сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром РФПЛ. 26-летний хавбек принял участие в 26 матчах (25 — в основе), забил 15 мячей (3 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.
Промес перешёл в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году. Вместе с