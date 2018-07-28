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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам сезона-2017/18

Перед началом матча первого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» полузащитник москвичей Квинси Промес получил приз MVP прошлого сезона. Награду вручил корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2017/18 Промес дважды был признан лучшим игроком месяца. Голландец получил награду MVP по итогам сентября и ноября-декабря.

В прошлом сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром РФПЛ. 26-летний хавбек принял участие в 26 матчах (25 — в основе), забил 15 мячей (3 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

Промес перешёл в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году. Вместе с красно-белыми он выиграл РФПЛ сезона-2016/17.

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