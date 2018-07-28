«Ростов» — «Ахмат»: стали известны составы команд
«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч первого тура российской
«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч первого тура российской
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Мирзов, Логашов, Щадин.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Иванов, Бацуев, Митришев.
Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 28 июля, в