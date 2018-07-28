Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Львов0
Динамо К0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М1
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Заря Лг0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал0
Анжи1
Футбол. Первый дивизион
29.07
Луч
Зенит-2
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Ахмат»: стали известны составы команд

«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч первого тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Мирзов, Логашов, Щадин.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Иванов, Бацуев, Митришев.

Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чистое извращение! Куда завела фантазия фанатов на ЧМ-2018 (фото)
В Аргентине убили молодого вратаря. Что произошло?
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России
«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной
«Анжи» победил в гостях «Урал» в первом матче РПЛ-2018/19
Квинси Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам сезона-2017/18
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Венгрии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка