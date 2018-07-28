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21:15 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго.

20-летние вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий дебютировали в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее оба выступали за молодежную команду клуба и «Спартак-2», играющий в Футбольной национальной лиге. Первой официальной встреча стала и для 24-летнего Жиго, летом купленного у бельгийского «Гента». Также в составе красно-белых дебютировал 24-летний Александр Ташаев, купленный в летнее трансферное окно у московского «Динамо».

В составе «Оренбурга» в Российской премьер-лиге дебютировали 25-летний хорват Сильвие Бегич, 24-летний Алексей Сутормин, 32-летний Григорий Чиркин, 29-летний Андрей Козлов и 22-летний Андреа Чуканов.

«Спартак» заработал три очка. В следующем туре 4 августа красно-белые сыграют в гостях с «Локомотивом», «Оренбург» на выезде 5 августа встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Спартак М 1:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
28.07.2018, 19:00 Зрители: 36672 основной раунд: 1-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Владимир Федотов
Голы
4′ Самюэль Жиго 2
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Сальваторе Боккетти 16
Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
71′ Александр Ломовицкий 27
Александр Ташаев 88
90′ Квинси Промес 10
Артем Тимофеев 40
82′ Денис Глушаков (к) 8
Ивелин Попов 71
91 Евгений Фролов 4′
6 Силвие Бегич
13 Сергей Терехов 35′
15 Дмитрий Андреев (к)
58 Адессойе Ойеволе 35′
10 Денис Попович
7 Андрей Козлов
19 Алексей Сутормин
29 Вадим Афонин
11 Андреа Чуканов 57′
24 Артем Кулишев
86 Григорий Чиркин 61′
16 Никита Маляров
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 1
8 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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