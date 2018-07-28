«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ

Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго.
20-летние вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий дебютировали в высшем дивизионе чемпионата страны. Ранее оба выступали за молодежную команду клуба и «Спартак-2», играющий в Футбольной национальной лиге. Первой официальной встреча стала и для 24-летнего Жиго, летом купленного у бельгийского «Гента». Также в составе красно-белых дебютировал 24-летний Александр Ташаев, купленный в летнее трансферное окно у московского «Динамо».
В составе «Оренбурга» в Российской премьер-лиге дебютировали 25-летний хорват Сильвие Бегич, 24-летний Алексей Сутормин, 32-летний Григорий Чиркин, 29-летний Андрей Козлов и 22-летний Андреа Чуканов.
«Спартак» заработал три очка. В следующем туре 4 августа красно-белые сыграют в гостях с «Локомотивом», «Оренбург» на выезде 5 августа встретится с самарскими «Крыльями Советов».