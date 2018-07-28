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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Не думаю, что встреча с Путиным отвлекла футболистов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнёсся к встрече футболистов сборной России с президентом страны Владимиром Путиным в день матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

Источник: РИА "Новости"

«Не проблема, что несколько игроков сегодня встретились с президентом. Я рад и горжусь ими. Зобнин отыграл хорошо 90 минут сегодня. Не думаю, что встреча с президентом отвлекла ребят. Я был рад позволить им пойти на эту встречу, они это заслужили», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Голом отметился новичок красно-белых Самуэль Жиго.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
28.07.2018, 19:00 Зрители: 36672 основной раунд: 1-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Владимир Федотов
Голы
4′ Самюэль Жиго 2
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Сальваторе Боккетти 16
Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
71′ Александр Ломовицкий 27
Александр Ташаев 88
90′ Квинси Промес 10
Артем Тимофеев 40
82′ Денис Глушаков (к) 8
Ивелин Попов 71
91 Евгений Фролов 4′
6 Силвие Бегич
13 Сергей Терехов 35′
15 Дмитрий Андреев (к)
58 Адессойе Ойеволе 35′
10 Денис Попович
7 Андрей Козлов
19 Алексей Сутормин
29 Вадим Афонин
11 Андреа Чуканов 57′
24 Артем Кулишев
86 Григорий Чиркин 61′
16 Никита Маляров
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 1
8 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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