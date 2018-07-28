Каррера: Не думаю, что встреча с Путиным отвлекла футболистов

«Не проблема, что несколько игроков сегодня встретились с президентом. Я рад и горжусь ими. Зобнин отыграл хорошо 90 минут сегодня. Не думаю, что встреча с президентом отвлекла ребят. Я был рад позволить им пойти на эту встречу, они это заслужили», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.