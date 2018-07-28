Каррера: Не думаю, что встреча с Путиным отвлекла футболистов
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнёсся к встрече футболистов сборной России с президентом страны Владимиром Путиным в день матча 1-го тура РПЛ между
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнёсся к встрече футболистов сборной России с президентом страны Владимиром Путиным в день матча 1-го тура РПЛ между
«Не проблема, что несколько игроков сегодня встретились с президентом. Я рад и горжусь ими. Зобнин отыграл хорошо 90 минут сегодня. Не думаю, что встреча с президентом отвлекла ребят. Я был рад позволить им пойти на эту встречу, они это заслужили», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Голом отметился новичок
|Массимо Каррера
|Владимир Федотов
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)