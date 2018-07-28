«Ростов» в большинстве победил «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги

На 25-й минуте футболист «Ахмата» Андрей Семенов получил красную карточку. В компенсированное к первому тайму время исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон забил гол.

«Ростов» набрал три очка. В следующем туре 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».