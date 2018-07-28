«Ростов» в большинстве победил «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской
На 25-й минуте футболист «Ахмата» Андрей Семенов получил красную карточку. В компенсированное к первому тайму время исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон забил гол.
«Ростов» набрал три очка. В следующем туре 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».
|Валерий Карпин
|Игорь Ледяхов
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|3
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|0
|2
|Удары в створ
|0
|2
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)