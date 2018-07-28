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28 июля, источник: ТАСС

«Ростов» в большинстве победил «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене», которая принимала матчи чемпионата мира, игру посетили 27 975 зрителей.

Источник: ИТАР-ТАСС

На 25-й минуте футболист «Ахмата» Андрей Семенов получил красную карточку. В компенсированное к первому тайму время исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон забил гол.

«Ростов» набрал три очка. В следующем туре 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».

Ростов 1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
28.07.2018, 21:30 Зрители: 27975 основной раунд: 1-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Игорь Ледяхов
Голы
45+1′ Бьорн Сигурдарсон (С. Паршивлюк, А. Юсупов) 9
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Алексей Ионов 11
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
63′ Дмитрий Скопинцев 77
Резиуан Мирзов 12
74′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
69′ Тимофей Калачев 2
Аяз Гулиев 8
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 25′
21 Одисе Роши
8 Идрисса Думбья
23 Антон Швец
77 Бернард Бериша 82′
19 Олег Иванов
11 Силва Лима Исмаэл 79′
5 Магомед Мусалов
9 Заур Садаев 28′
3 Заурбек Плиев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 0
2 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 4
8 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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