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00:48 (мск), источник: ТАСС

Карпин: Задача «Ростова» — выиграть чемпионат России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Задачей футбольного клуба «Ростов» на сезон является победа в чемпионате России, заявил главный тренер Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Ахматом».

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене», которая принимала матчи чемпионата мира, игру посетили 27 975 зрителей.

«Выиграть чемпионат», — сказал Карпин, говоря о задаче на сезон. Комментируя итог встречи, он отметил, что до удаления футболиста соперников игра ему понравилась больше.

«Мы владели мячом, забили в конце первого тайма, тревожнее было после удаления, последние минуты не порадовали. Боязнь приводила к тому, что теряли мячи необоснованно, — отметил он. — Начали с трех очков, это важно, поблагодарить болельщиков хочется. Футболисты сделали, что могли, выложились на полную, без травм».

По его словам, состав на матч был обусловлен тем, что это была первая игра для новых футболистов команды. «Некоторые не знакомы были, выпустил в первом матче проверенных бойцов. Выбор из-за этого во многом был таким, — поделился Карпин. — Те футболисты, которые есть, меня устраивают, любой тренер в мире хочет футболистов лучше».

Как сообщил журналистам капитан «Ростова» Александр Гацкан, футболисты смогут показать лучший результат в следующих матчах. «Мы более-менее все понимаем друг друга. Думаю, что в следующих играх будет еще лучше», — сказал он.

«Ростов» набрал три очка. В следующем туре 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Ахмат» в этот же день примет красноярский «Енисей».

Ростов 1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
28.07.2018, 21:30 Зрители: 27975 основной раунд: 1-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Игорь Ледяхов
Голы
45+1′ Бьорн Сигурдарсон (С. Паршивлюк, А. Юсупов) 9
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Алексей Ионов 11
Артур Юсупов 7
Александр Гацкан (к) 84
63′ Дмитрий Скопинцев 77
Резиуан Мирзов 12
74′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
69′ Тимофей Калачев 2
Аяз Гулиев 8
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 25′
21 Одисе Роши
8 Идрисса Думбья
23 Антон Швец
77 Бернард Бериша 82′
19 Олег Иванов
11 Силва Лима Исмаэл 79′
5 Магомед Мусалов
9 Заур Садаев 28′
3 Заурбек Плиев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 0
2 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 4
8 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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