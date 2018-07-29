Карпин: Задача «Ростова» — выиграть чемпионат России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене», которая принимала матчи чемпионата мира, игру посетили 27 975 зрителей.

«Выиграть чемпионат», — сказал Карпин, говоря о задаче на сезон. Комментируя итог встречи, он отметил, что до удаления футболиста соперников игра ему понравилась больше.

«Мы владели мячом, забили в конце первого тайма, тревожнее было после удаления, последние минуты не порадовали. Боязнь приводила к тому, что теряли мячи необоснованно, — отметил он. — Начали с трех очков, это важно, поблагодарить болельщиков хочется. Футболисты сделали, что могли, выложились на полную, без травм».

По его словам, состав на матч был обусловлен тем, что это была первая игра для новых футболистов команды. «Некоторые не знакомы были, выпустил в первом матче проверенных бойцов. Выбор из-за этого во многом был таким, — поделился Карпин. — Те футболисты, которые есть, меня устраивают, любой тренер в мире хочет футболистов лучше».

Как сообщил журналистам капитан «Ростова» Александр Гацкан, футболисты смогут показать лучший результат в следующих матчах. «Мы более-менее все понимаем друг друга. Думаю, что в следующих играх будет еще лучше», — сказал он.