Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19

В последнем туре прошлого сезона «Динамо» оказалось в уникальной ситуации: оно могло попасть как в стыки, так и в еврокубки. В итоге не оказалось ни там, ни там, но все же закончило чемпионат позитивно — победой над «Спартаком» и близостью к зоне Лиги Европы. Видимо, это спровоцировало такую эйфорию в руководстве «Динамо», что задача на новый сезон — место в еврокубках.
А пришел пока один человек. И заменой Ташаеву, который тащил
Жоаозиньо формально, конечно, тоже левый полузащитник и тоже обладатель российского паспорта. Только после перелома ноги в 2015-м бразилец не смог снова стать незаменимым для «Краснодара». Собственно, поэтому с ним в итоге и не продлили контракт.
Александр Ташаев — главная потеря динамовцев. Снова, как и пару лет назад с Зобниным,
Анатолий Катрич зажигал в ФНЛ, но после возвращения в РФПЛ совсем пропал из состава еще при Калитвинцеве. С тех пор напомнил о себе только судебной тяжбой с клубом, так что его уход команда едва ли заметит.
Александр Зотов исчез из обоймы с назначением Хохлова главным тренером. Он играл за дубль, а сейчас ушел в аренду в «Енисей». Вместе с тем, выбор игроков в центре у «Динамо»
Курирующий селекцию «Динамо» Роман Широков пока не порадовал болельщиков клуба крутыми сделками. Новичок всего один, а сезон уже начинается. Понятно, что денег на серьезные трансферы у
«Динамо» — «Хольштайн Киль» (Германия) — 6:2 (Черных-2, Теттех, Луценко, Марков-2)
«Динамо» — «Арминия» (Германия) — 4:1 (Марков, Луценко-2, Рауш)
«Динамо» — «Яблонец» (Чехия) — 2:2 (Панченко, Марков)
«Динамо» — «Зенит» — 0:5
«Динамо» — «Добруджа» (Болгария) — 2:0 (Марков, Темников)
«Динамо» — «Черноморец» (Болгария) — 8:0 (Грулев, Темников, Зотов, Липовой, Осипенко, Обольский-2, Панченко).
Революции от Nike ждать не приходится. У «Динамо» классические белый и синий комплекты. Новинка сезона — небольшой воротничок с пуговицей. Ну и видеопрезентация формы у
Кубок России — самый простой путь в еврокубки с учетом ситуации в «Динамо». Но даже в прошлом розыгрыше клуб не смог воспользоваться сверхблагоприятной ситуацией, когда вылетали все топы. Пробиться в Лигу Европы через чемпионат, при всем уважении к очень удачной работе Дмитрия Хохлова в минувшем сезоне, практически нереально, ведь помимо основной пятерки претендентов есть потенциально очень крутой «Рубин» Бердыева, прилично укрепившийся «Ростов», стабильный «Ахмат» и выстрелившие «Арсенал» с «Уфой». Относительно них козырей у
Вариантов при текущей обойме у Хохлова не так много — подменить Рауша может Морозов, одного из рослых центральных — швед Хольмен, одного из хищных опорников — Соснин, одного из фланговых хавов — молодой Терехов (он мощно выстрелил в прошлом сезоне, но у него было две подряд травмы крестов), а на острие с Марковым будет конкурировать Луценко.
Михаил Тяпков