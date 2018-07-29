Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19

Источник: Sport24

В последнем туре прошлого сезона «Динамо» оказалось в уникальной ситуации: оно могло попасть как в стыки, так и в еврокубки. В итоге не оказалось ни там, ни там, но все же закончило чемпионат позитивно — победой над «Спартаком» и близостью к зоне Лиги Европы. Видимо, это спровоцировало такую эйфорию в руководстве «Динамо», что задача на новый сезон — место в еврокубках.

Трансферы: кто пришел?

А пришел пока один человек. И заменой Ташаеву, который тащил бело-голубых весь весенний отрезок, когда они карабкались наверх из опасной зоны, его не назовешь.

Жоаозиньо формально, конечно, тоже левый полузащитник и тоже обладатель российского паспорта. Только после перелома ноги в 2015-м бразилец не смог снова стать незаменимым для «Краснодара». Собственно, поэтому с ним в итоге и не продлили контракт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BllLV7ZBCKm/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BllLV7ZBCKm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Приходите на стадион! Мы ждём вас! Команда ждёт вашей поддержки! Жоаозиньо готов доказать вам, что он в полном порядке! #динамомосква #жоаозиньо #fcdm1923 #абонементы Да, да, да, у нас пополнение ???⚽️ Просим любить и жаловать ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcdm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dynamo Moscow FC</a> (@fcdm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-23T16:29:37+00:00">23 Июл 2018 в 9:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто ушел?

Александр Ташаев — главная потеря динамовцев. Снова, как и пару лет назад с Зобниным, бело-голубые теряют своего лучшего молодого игрока, отпуская его к историческому сопернику. Все решилось, по сути, еще зимой, когда с Ташаевым переподписали контракт со скромными отступными в 1,5 млн. Впрочем, прошлое соглашение истекало этим летом, так что конец был бы в любом случае один.

Анатолий Катрич зажигал в ФНЛ, но после возвращения в РФПЛ совсем пропал из состава еще при Калитвинцеве. С тех пор напомнил о себе только судебной тяжбой с клубом, так что его уход команда едва ли заметит.

Александр Зотов исчез из обоймы с назначением Хохлова главным тренером. Он играл за дубль, а сейчас ушел в аренду в «Енисей». Вместе с тем, выбор игроков в центре у «Динамо» по-прежнему минимальный.

Кого подпишут?

Курирующий селекцию «Динамо» Роман Широков пока не порадовал болельщиков клуба крутыми сделками. Новичок всего один, а сезон уже начинается. Понятно, что денег на серьезные трансферы у бело-голубых нет, их рынок — свободные агенты и аренды. Но и на нем можно и нужно работать над расширением обоймы, особенно в центре поля. Нехватка игроков середины поля с хорошим пасом и техникой — главная игровая проблема «Динамо» в прошлом сезоне. По информации Sport24, до закрытия трансферного окна еще минимум один новичок у бело-голубых появиться должен.

Как играли на сборах?

«Динамо» — «Хольштайн Киль» (Германия) — 6:2 (Черных-2, Теттех, Луценко, Марков-2)

«Динамо» — «Арминия» (Германия) — 4:1 (Марков, Луценко-2, Рауш)

«Динамо» — «Яблонец» (Чехия) — 2:2 (Панченко, Марков)

«Динамо» — «Зенит» — 0:5

«Динамо» — «Добруджа» (Болгария) — 2:0 (Марков, Темников)

«Динамо» — «Черноморец» (Болгария) — 8:0 (Грулев, Темников, Зотов, Липовой, Осипенко, Обольский-2, Панченко).

В чем будут играть в новом сезоне?

Революции от Nike ждать не приходится. У «Динамо» классические белый и синий комплекты. Новинка сезона — небольшой воротничок с пуговицей. Ну и видеопрезентация формы у бело-голубых получилась одной из самых стильных в лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8J3lN_IKXOo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что могут выиграть?

Кубок России — самый простой путь в еврокубки с учетом ситуации в «Динамо». Но даже в прошлом розыгрыше клуб не смог воспользоваться сверхблагоприятной ситуацией, когда вылетали все топы. Пробиться в Лигу Европы через чемпионат, при всем уважении к очень удачной работе Дмитрия Хохлова в минувшем сезоне, практически нереально, ведь помимо основной пятерки претендентов есть потенциально очень крутой «Рубин» Бердыева, прилично укрепившийся «Ростов», стабильный «Ахмат» и выстрелившие «Арсенал» с «Уфой». Относительно них козырей у бело-голубых кроме пары исполнителей и тренера не так много.

Ориентировочный состав

Вариантов при текущей обойме у Хохлова не так много — подменить Рауша может Морозов, одного из рослых центральных — швед Хольмен, одного из хищных опорников — Соснин, одного из фланговых хавов — молодой Терехов (он мощно выстрелил в прошлом сезоне, но у него было две подряд травмы крестов), а на острие с Марковым будет конкурировать Луценко.