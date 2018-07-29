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11:32 (мск), источник: Sport24

Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19

Бело-голубые хотят в еврокубки, но непонятно, на основании чего.

Источник: Sport24

В последнем туре прошлого сезона «Динамо» оказалось в уникальной ситуации: оно могло попасть как в стыки, так и в еврокубки. В итоге не оказалось ни там, ни там, но все же закончило чемпионат позитивно — победой над «Спартаком» и близостью к зоне Лиги Европы. Видимо, это спровоцировало такую эйфорию в руководстве «Динамо», что задача на новый сезон — место в еврокубках.

Трансферы: кто пришел?

А пришел пока один человек. И заменой Ташаеву, который тащил бело-голубых весь весенний отрезок, когда они карабкались наверх из опасной зоны, его не назовешь.

Жоаозиньо формально, конечно, тоже левый полузащитник и тоже обладатель российского паспорта. Только после перелома ноги в 2015-м бразилец не смог снова стать незаменимым для «Краснодара». Собственно, поэтому с ним в итоге и не продлили контракт.

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Кто ушел?

Александр Ташаев — главная потеря динамовцев. Снова, как и пару лет назад с Зобниным, бело-голубые теряют своего лучшего молодого игрока, отпуская его к историческому сопернику. Все решилось, по сути, еще зимой, когда с Ташаевым переподписали контракт со скромными отступными в 1,5 млн. Впрочем, прошлое соглашение истекало этим летом, так что конец был бы в любом случае один.

Анатолий Катрич зажигал в ФНЛ, но после возвращения в РФПЛ совсем пропал из состава еще при Калитвинцеве. С тех пор напомнил о себе только судебной тяжбой с клубом, так что его уход команда едва ли заметит.

Александр Зотов исчез из обоймы с назначением Хохлова главным тренером. Он играл за дубль, а сейчас ушел в аренду в «Енисей». Вместе с тем, выбор игроков в центре у «Динамо» по-прежнему минимальный.

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Кого подпишут?

Курирующий селекцию «Динамо» Роман Широков пока не порадовал болельщиков клуба крутыми сделками. Новичок всего один, а сезон уже начинается. Понятно, что денег на серьезные трансферы у бело-голубых нет, их рынок — свободные агенты и аренды. Но и на нем можно и нужно работать над расширением обоймы, особенно в центре поля. Нехватка игроков середины поля с хорошим пасом и техникой — главная игровая проблема «Динамо» в прошлом сезоне. По информации Sport24, до закрытия трансферного окна еще минимум один новичок у бело-голубых появиться должен.

Как играли на сборах?

«Динамо» — «Хольштайн Киль» (Германия) — 6:2 (Черных-2, Теттех, Луценко, Марков-2)
«Динамо» — «Арминия» (Германия) — 4:1 (Марков, Луценко-2, Рауш)
«Динамо» — «Яблонец» (Чехия) — 2:2 (Панченко, Марков)
«Динамо» — «Зенит» — 0:5
«Динамо» — «Добруджа» (Болгария) — 2:0 (Марков, Темников)
«Динамо» — «Черноморец» (Болгария) — 8:0 (Грулев, Темников, Зотов, Липовой, Осипенко, Обольский-2, Панченко).

В чем будут играть в новом сезоне?

Революции от Nike ждать не приходится. У «Динамо» классические белый и синий комплекты. Новинка сезона — небольшой воротничок с пуговицей. Ну и видеопрезентация формы у бело-голубых получилась одной из самых стильных в лиге.

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Что могут выиграть?

Кубок России — самый простой путь в еврокубки с учетом ситуации в «Динамо». Но даже в прошлом розыгрыше клуб не смог воспользоваться сверхблагоприятной ситуацией, когда вылетали все топы. Пробиться в Лигу Европы через чемпионат, при всем уважении к очень удачной работе Дмитрия Хохлова в минувшем сезоне, практически нереально, ведь помимо основной пятерки претендентов есть потенциально очень крутой «Рубин» Бердыева, прилично укрепившийся «Ростов», стабильный «Ахмат» и выстрелившие «Арсенал» с «Уфой». Относительно них козырей у бело-голубых кроме пары исполнителей и тренера не так много.

Ориентировочный состав

Вариантов при текущей обойме у Хохлова не так много — подменить Рауша может Морозов, одного из рослых центральных — швед Хольмен, одного из хищных опорников — Соснин, одного из фланговых хавов — молодой Терехов (он мощно выстрелил в прошлом сезоне, но у него было две подряд травмы крестов), а на острие с Марковым будет конкурировать Луценко.

Михаил Тяпков

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