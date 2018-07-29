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21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
14:02 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Наказание оскорбивших футболиста Витиньо во время Суперкубка должно быть жестким

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Болельщики, оскорбившие футболиста ЦСКА Витиньо во время матча за Суперкубок России с «Локомотивом», должны быть жестко наказаны. Об этом ТАСС заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

В субботу стало известно, что РФС открыл дело по итогам Суперкубка России из-за оскорбительных выкриков болельщиков «Локомотива» в адрес темнокожего игрока ЦСКА Витиньо, которые могут носить расистский характер.

«Я мог отвлечься в этот момент, потому что у нас были небольшие изменения в церемонии, но сам оскорблений не слышал. Но если такое действительно было, это вопиющий факт, с этим надо бороться. Дисциплинарный орган должен принять меры, причем решение должно быть жесткое. Знаете, сейчас некоторые заявляют, что нам не нужна система Fan ID, но эти события убеждают, что система без сомнения нужна», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

«Локомотив» в заявлении на официальном сайте отметил, что ни один из работников клуба, присутствовавших на матче, не зафиксировал факта оскорблений со стороны болельщиков, и выразил желание помочь расследованию, инициированному РФС.

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