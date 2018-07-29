Прядкин: Наказание оскорбивших футболиста Витиньо во время Суперкубка должно быть жестким

«Я мог отвлечься в этот момент, потому что у нас были небольшие изменения в церемонии, но сам оскорблений не слышал. Но если такое действительно было, это вопиющий факт, с этим надо бороться. Дисциплинарный орган должен принять меры, причем решение должно быть жесткое. Знаете, сейчас некоторые заявляют, что нам не нужна система Fan ID, но эти события убеждают, что система без сомнения нужна», — прокомментировал ситуацию Прядкин.