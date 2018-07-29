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15:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпион мира в составе сборной Германии Хеведес может перейти в «Локомотив»

ТАСС, 29 июля. Защитник «Шальке» и сборной Германии по футболу Бенедикт Хеведес может стать игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на немецкую газету Bild.

Источник: AP 2018

По информации издания, Хеведес планирует расторгнуть контракт с немецким клубом. Прошлый сезон он провел на правах аренды в туринском «Ювентусе», сыграв три матча и забив один гол. Соглашение Хеведеса с «Шальке» рассчитано до лета 2020 года.

30-летний футболист ведет переговоры со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом, который знаком ему по работе в «Шальке». Штоффельсхаус был тим- менеджером немецкой команды с 1998 по 2009 год. Ожидается, что зарплата футболиста в «Локомотиве» составит €4 млн в год, а сумма трансфера — €5 млн.

Хеведес выступает за немецкий клуб с 2007 года. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года.

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