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16:08 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» победил «Енисей» в первом официальном матче под руководством Семака

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:0 в выездном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Артем Дзюба (81-я минута) и Далер Кузяев (86). «Зенит» провел первую официальную встречу под руководством Сергея Семака. Он возглавил команду из Санкт- Петербурга 29 мая, сменив в должности главного тренера итальянца Роберто Манчини.

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Ранее 42-летний специалист тренировал «Уфу». С 2013 года по 2016-й Семак входил в тренерский штаб «Зенита», в 2014-м был исполняющим обязанности главного тренера.

Игра состоялась на тюменской арене «Геолог». Красноярский стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первый домашний матч в Красноярске подопечные Дмитрия Аленичева проведут осенью.

В составе «Енисея» в Российской премьер-лиге дебютировал 27-летний сербский нападающий Марко Обрадович и 23-летний полузащитник сборной Албании Энис Гавазай.

«Зенит» заработал три очка. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет дома с тульским «Арсеналом», матч состоится 4 августа. «Енисей» проведет следующий матч 5 августа на выезде с грозненским «Ахматом».

Енисей 0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
29.07.2018, 14:00 основной раунд: 1-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Сергей Семак
Голы
22 Артем Дзюба 81′
14 Далер Кузяев (О. Шатов, А. Дзюба) 85′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
67′ Дмитрий Ятченко 3
Петар Занев 33
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
23′ Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
Фегор Огуде 8
90′ Александр Зотов 7
Павел Рожков 27
56′ Дарко Бодул 9
Марко Обрадович 29
83′ Артур Саркисов 11
Энис Гавазай 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 45′
15 Эльмир Набиуллин
60 Бранислав Иванович (к) 32′
23 Миха Мевля
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов
33 Эрнани 69′
14 Далер Кузяев
22 Артем Дзюба 89′
29 Антон Заболотный
24 Роберт Мак 85′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
5 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 6
2 Угловые 6
15 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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