ФК «Зенит» победил «Енисей» в первом официальном матче под руководством Семака

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Артем Дзюба (81-я минута) и Далер Кузяев (86). «Зенит» провел первую официальную встречу под руководством Сергея Семака. Он возглавил команду из Санкт- Петербурга 29 мая, сменив в должности главного тренера итальянца Роберто Манчини.

Ранее 42-летний специалист тренировал «Уфу». С 2013 года по 2016-й Семак входил в тренерский штаб «Зенита», в 2014-м был исполняющим обязанности главного тренера.

Игра состоялась на тюменской арене «Геолог». Красноярский стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первый домашний матч в Красноярске подопечные Дмитрия Аленичева проведут осенью.

В составе «Енисея» в Российской премьер-лиге дебютировал 27-летний сербский нападающий Марко Обрадович и 23-летний полузащитник сборной Албании Энис Гавазай.