Источник: Чемпион мира 2014 года Хёведес подпишет трехлетний контракт с ФК «Локомотив»

«Хёведес перейдет в “Локомотив” за €4 млн, два миллиона клуб платит сразу и еще два — в течение двух лет. Зарплата защитника составит €2,5 млн в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович. Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», — сказал источник.