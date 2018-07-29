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16:44 (мск), источник: ТАСС

Источник: Чемпион мира 2014 года Хёведес подпишет трехлетний контракт с ФК «Локомотив»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес подпишет трехлетний контракт с московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил источник в клубе.

Источник: AP 2018

«Хёведес перейдет в “Локомотив” за €4 млн, два миллиона клуб платит сразу и еще два — в течение двух лет. Зарплата защитника составит €2,5 млн в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович. Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», — сказал источник.

Официальным комментарием клуба и самого 30-летнего футболиста ТАСС на данный момент не располагает.

Хёведес с 2007 года принадлежал немецкому «Шальке», за который провел более 200 матчей. В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус», сыграв всего в трех встречах. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии и обладателем Кубка Германии в составе «Шальке».

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