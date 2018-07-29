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17:30 (мск), источник: Sport24

Дзюба и Кузяев продолжают жечь — теперь в «Зените». «Енисей» немного не дотерпел

Но проблем у Семака хватает.

Источник: Sport24

Самое интересное в матче «Зенита» было то, какой состав выберет Сергей Семак. Из огромной обоймы футболистов ему нужно было выбрать 11 человек, и, исходя из этого, можно было предполагать, на кого новый тренер будет делать ставку по ходу сезона. Состав на матч с «Енисеем» выглядел так.

Семак доверил место на левом краю обороны Эльмиру Набиуллину. Не Кришито, конечно, но Набиуллин был неплох в подключениях к атакам. Из интересного — в старте оказались сразу пять футболистов, которых Манчини раскидал по арендам в прошлом сезоне. Вся атакующая группа изменилась до неузнаваемости. Никаких Ригони и Дриусси — проверенная временем связка Шатова и Дзюбы, Мак и Эрнани в поддержке и оттянутый в опорную зону Кристиан Нобоа. Из аргентинской колонии в составе появился только Леандро Паредес.

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Дмитрий Аленичев выставил вот такой состав.

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В первом тайме «Енисей» старательно сдерживал атаки «Зенита» — казалось, что играют две равные по уровню команды, все сильные стороны соперника команда Аленичева нивелировала, пусть практически и не владела мячом. Из опасных моментов запомнился выстрел Шатова в перекладину и дальний удар Паредеса, с которым справился Давид Юрченко. Поначалу «Енисей» почти не владел мячом, но потом пришел в себя и неплохо жалил питерцев контратаками. Хотя преимущество, конечно, было на стороне гостей.

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Во второй сорокапятиминутке «Зенит» продолжал владеть преимуществом, но чего-то гиперопасного создать никак не мог. Почти все атаки шли через правый фланг, где старались соорудить гол Смольников и Мак. Дзюба цеплялся за мячи, но осмысленного движения перед насыщенной штрафной соперника «Зениту» не хватало.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 1, 29.07.2018, 14:00
Енисей
0Зенит2

«Зенит» продолжал давить через фланги, и в итоге добился своего. Удар Мака был заблокирован защитниками, но на добивании успел сыграть Дзюба. Он в порядке!

Через пять минут «Зенит» удвоил преимущество. Год назад Далер Кузяев в первом матче сезона забил свой дебютный гол за сине-бело-голубых. Семак решил поберечь его после чемпионата мира, выпустил на 69-й минуте, и Далер снова забил. Парни точно все еще заряжены после чемпионата мира.

Наконец-то в РПЛ забили больше одного гола за матч. Семак одерживает первую победу у руля «Зенита», но этот матч показал, что у него впереди еще очень много работы.

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