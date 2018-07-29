Ждать воспитанников или рвануть в топ? Что ждет «Краснодар» в новом сезоне 2018/19
Смолов провалил чемпионат мира, но готов снова тащить свою команду.
Смолов провалил чемпионат мира, но готов снова тащить свою команду.
«Краснодар» все еще ждет, когда из академии подтянутся воспитанники. Пока в первой команде засветились Игнатьев, Сулейманов и Жигулев, но до основы им еще далеко. В остальном «быки» продолжают придерживаться выбранной Галицким стратегии — режим точечного усиления и смеси не звездных легионеров с опытными россиянами. Этим летом команда изменилась, но с курса не сошла.
После ухода Андреаса Гранквиста «Краснодару» был необходим ведущий центральный защитник с хорошим первым пасом. Клуб долго вел Самюэля Жиго, но тот в последний момент решил перейти в «Спартак». Вторым в списке был Урош Спаич, 25-летний защитник с опытом игры в чемпионатах Франции и Бельгии. «Краснодар» не поскупился выложить за него 6 млн евро, но это было только начало.
После травмы в 2015 году Жоаозиньо так и не смог вернуться на свой уровень. «Краснодар» без сожалений отдал его «Динамо», а сам подписал полузащитника сборной Перу Кристиана Куэву — такого же миниатюрного и техничного. Цена вопроса — 8 млн евро.
Опытный 32-летний защитник пришел в «Краснодар» из «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Это укрепление скамейки, не более того.
Свободным агентом пришел из «Динамо» и Анатолий Катрич. Год назад его признали лучшим полузащитником ФНЛ, но для успеха в высшей лиге этого не хватило.
К основе Германа подводить не торопятся, пока он заявлен за «Краснодар-2» для обкатки в ФНЛ.
Человек, за пять лет ставший не просто капитаном, но настоящей легендой клуба. Гранквист стал символом спокойствия и уверенности. К 33 годам Андреас решил вернуться на родину — в Швецию. И как будет выглядеть оборона «Краснодара» без него — вопрос, на который сейчас невозможно дать ответ.
21-летний румынский нападающий так и не смог показать себя в прошлом сезоне, потому отправился в аренду в венский «Рапид» с последующим правом выкупа. Кажется, на него уже не особо рассчитывают.
Молодой защитник в прошлом сезоне регулярно появлялся на поле, но, похоже, в дальнейшие планы Мурада Мусаева не входит. Этот сезон Грицаенко проведет в аренде в «Енисее».
На этом трансферная кампания «Краснодара не закончена. Клуб активно ищет еще одного центрального защитника. 23 июля появилась информация, что «быки» близки к подписанию за 12 млн евро защитника «Бордо» Пабло, но с тех пор никаких новостей нет. Также «Краснодар» рассматривает кандидатуру дефа «Суонси» Федерико Фернандеса. Сам аргентинец сказал, что ему очень интересно предложение российского клуба.
Помимо прочего, «Краснодар» борется с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом» за подписание Романа Еременко, у которого скоро истечет срок дисквалификации. Несмотря на то, что Еременко стукнул 31, к нему есть интерес из Италии, потому трудно представить, при каких стечениях обстоятельств он
«Дружба» — «Краснодар» — 0:7 (Голубев, Жигулев — 2, Сулейманов — 2, Игнатьев, Перейра)
«Краснодар» — «Аль-Ахли» — 1:5 (Игнатьев)
«Штурм» — «Краснодар» — 0:1 (Перейра)
«Краснодар» — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (Вандерсон).
По нашему мнению, самую стильную форму сезона для РПЛ подготовила компания Puma. Ну посмотрите сами — настоящий стиль. И даже немного нелепая надпись спонсора не портит картину.
Чемпионат России. Почему нет? Галицкий, конечно, грезит победой в лиге, но готов ждать, потому никаких разговоров о прорывах и обязательных золотых медалях, как всегда, не идет. «Краснодар» сейчас остается в статусе команды, претендующей на призовые места, но не более. Зато можно погреметь в Лиге Европы, для этого у клуба уже не первый год имеются ресурсы. Другое дело — справится ли Мурад Мусаев. Молодому тренеру только предстоит доказать, что уверенная игра после ухода Шалимова — не психологический всплеск.
У Мусаева будет неплохой подбор исполнителей в новом сезоне. Пока проседает только линия обороны, но над этим работает селекционная служба. А так — у «Краснодара» два неплохих вратаря равного уровня, сыгранный центр поля с возможностью ротации со стороны Мамаева, пришедших Стоцкого, Куэвы и вернувшегося из аренды Жигулева. Понятно, что основным останется Смолов (если никуда не уйдет), а подменять его смогут молодые Игнатьев и Сулейманов. В общем, при грамотной ротации с этой командой можно замахнуться и на чемпионство.
Марк Бессонов