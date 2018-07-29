Ждать воспитанников или рвануть в топ? Что ждет «Краснодар» в новом сезоне 2018/19

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» все еще ждет, когда из академии подтянутся воспитанники. Пока в первой команде засветились Игнатьев, Сулейманов и Жигулев, но до основы им еще далеко. В остальном «быки» продолжают придерживаться выбранной Галицким стратегии — режим точечного усиления и смеси не звездных легионеров с опытными россиянами. Этим летом команда изменилась, но с курса не сошла.

Трансферы: кто пришел?

Урош Спаич

После ухода Андреаса Гранквиста «Краснодару» был необходим ведущий центральный защитник с хорошим первым пасом. Клуб долго вел Самюэля Жиго, но тот в последний момент решил перейти в «Спартак». Вторым в списке был Урош Спаич, 25-летний защитник с опытом игры в чемпионатах Франции и Бельгии. «Краснодар» не поскупился выложить за него 6 млн евро, но это было только начало.

Кристиан Куэва

После травмы в 2015 году Жоаозиньо так и не смог вернуться на свой уровень. «Краснодар» без сожалений отдал его «Динамо», а сам подписал полузащитника сборной Перу Кристиана Куэву — такого же миниатюрного и техничного. Цена вопроса — 8 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blmf3UCn-gV/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blmf3UCn-gV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Con un crack un placer conocerte hermano ????⚽️@cristianramirez1994</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/christian.cueva10/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Christian Cueva</a> (@christian.cueva10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T04:47:24+00:00">23 Июл 2018 в 9:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Таранов

Опытный 32-летний защитник пришел в «Краснодар» из «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Это укрепление скамейки, не более того.

Анатолий Катрич

Свободным агентом пришел из «Динамо» и Анатолий Катрич. Год назад его признали лучшим полузащитником ФНЛ, но для успеха в высшей лиге этого не хватило.

Герман Онугха

Агент игрока представлял этого 22-летнего габаритного форварда как «русского Лукаку». Имеющий российское гражданство Онугха засветился в первенстве пензенской области и только прошлым летом подписал контракт с местным «Зенитом».

К основе Германа подводить не торопятся, пока он заявлен за «Краснодар-2» для обкатки в ФНЛ.

Кто ушел?

Андреас Гранквист

Человек, за пять лет ставший не просто капитаном, но настоящей легендой клуба. Гранквист стал символом спокойствия и уверенности. К 33 годам Андреас решил вернуться на родину — в Швецию. И как будет выглядеть оборона «Краснодара» без него — вопрос, на который сейчас невозможно дать ответ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiuMlgwBzid/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiuMlgwBzid/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">THANKS FOR 5 FANTASTIC YEARS!! I want to start to thank the president @galitskiysergey For bringing me to his club and gave me the responsibility to be the captain! Then I wants to thank the club director @vkhashig for his work for me and the players. @aram_fundukyan This man has become one of my closest friend in Russia and I’m going to miss him but I know we will keep in touch. Then of course I want to thank all the coaches, staff, doctors, massage guys, and everyone that works at the club. All the players that I have played with under this 5 years I really enjoyed every day with you guys. At last I want to thank all the supporters that treated me with the biggest respect and love I will always remember you and I’m going to miss playing in our fantastic stadium. I wish you all the best in the future @fckrasnodar THANKS</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/granqvistandreas/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andreas</a> (@granqvistandreas) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-13T14:58:41+00:00">13 Май 2018 в 7:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Иван

21-летний румынский нападающий так и не смог показать себя в прошлом сезоне, потому отправился в аренду в венский «Рапид» с последующим правом выкупа. Кажется, на него уже не особо рассчитывают.

Алексей Грицаенко

Молодой защитник в прошлом сезоне регулярно появлялся на поле, но, похоже, в дальнейшие планы Мурада Мусаева не входит. Этот сезон Грицаенко проведет в аренде в «Енисее».

Ринат Янбаев

А вот с 34-летним Ринатом Янбаевым было решено расторгнуть сотрудничество по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне он появился на поле всего один раз.

Кого подпишут?

На этом трансферная кампания «Краснодара не закончена. Клуб активно ищет еще одного центрального защитника. 23 июля появилась информация, что «быки» близки к подписанию за 12 млн евро защитника «Бордо» Пабло, но с тех пор никаких новостей нет. Также «Краснодар» рассматривает кандидатуру дефа «Суонси» Федерико Фернандеса. Сам аргентинец сказал, что ему очень интересно предложение российского клуба.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlX4PqEnt3y/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlX4PqEnt3y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Friendly game ⚽️#preseason</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/federicofernandez89/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fede Fernandez</a> (@federicofernandez89) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T12:31:50+00:00">18 Июл 2018 в 5:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо прочего, «Краснодар» борется с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом» за подписание Романа Еременко, у которого скоро истечет срок дисквалификации. Несмотря на то, что Еременко стукнул 31, к нему есть интерес из Италии, потому трудно представить, при каких стечениях обстоятельств он все-таки окажется в «Краснодаре».

Как играли на сборах?

«Дружба» — «Краснодар» — 0:7 (Голубев, Жигулев — 2, Сулейманов — 2, Игнатьев, Перейра)

«Краснодар» — «Аль-Ахли» — 1:5 (Игнатьев)

«Штурм» — «Краснодар» — 0:1 (Перейра)

«Краснодар» — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (Вандерсон).

В чем будут играть в новом сезоне?

По нашему мнению, самую стильную форму сезона для РПЛ подготовила компания Puma. Ну посмотрите сами — настоящий стиль. И даже немного нелепая надпись спонсора не портит картину.

Что могут выиграть?

Чемпионат России. Почему нет? Галицкий, конечно, грезит победой в лиге, но готов ждать, потому никаких разговоров о прорывах и обязательных золотых медалях, как всегда, не идет. «Краснодар» сейчас остается в статусе команды, претендующей на призовые места, но не более. Зато можно погреметь в Лиге Европы, для этого у клуба уже не первый год имеются ресурсы. Другое дело — справится ли Мурад Мусаев. Молодому тренеру только предстоит доказать, что уверенная игра после ухода Шалимова — не психологический всплеск.

Ориентировочный состав

У Мусаева будет неплохой подбор исполнителей в новом сезоне. Пока проседает только линия обороны, но над этим работает селекционная служба. А так — у «Краснодара» два неплохих вратаря равного уровня, сыгранный центр поля с возможностью ротации со стороны Мамаева, пришедших Стоцкого, Куэвы и вернувшегося из аренды Жигулева. Понятно, что основным останется Смолов (если никуда не уйдет), а подменять его смогут молодые Игнатьев и Сулейманов. В общем, при грамотной ротации с этой командой можно замахнуться и на чемпионство.