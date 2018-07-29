Семак: Футболисты «Зенита» заслужили победу в матче Российской премьер-лиги с «Енисеем»

«Непростой матч, хотя простых и не бывает, — сказал Семак. — В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали быстрые атаки соперника, во второй половине исправили ситуацию, баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше. Присутствовала нервозность из-за того, что долго не могли забить, но легких побед и не бывает, заменами сумели ускорить и освежить игру. В первом тайме сыграл фактор привыкания к полю, поскольку в Тюмени непростой газон, в целом заслужили победу, с чем поздравляю футболистов и болельщиков».