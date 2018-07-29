Семак: Футболисты «Зенита» заслужили победу в матче Российской премьер-лиги с «Енисеем»
ТАСС, 29 июля. Игроки
ТАСС, 29 июля. Игроки
В воскресенье «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Встреча прошла в Тюмени.
«Непростой матч, хотя простых и не бывает, — сказал Семак. — В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали быстрые атаки соперника, во второй половине исправили ситуацию, баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше. Присутствовала нервозность
В следующем туре «Зенит» сыграет дома с тульским «Арсеналом», матч состоится 4 августа. «Енисей» сыграет 5 августа на выезде с грозненским «Ахматом».