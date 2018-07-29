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17:52 (мск), источник: ТАСС

Семак: Футболисты «Зенита» заслужили победу в матче Российской премьер-лиги с «Енисеем»

ТАСС, 29 июля. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» заслуженно победили красноярский «Енисей» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Встреча прошла в Тюмени.

«Непростой матч, хотя простых и не бывает, — сказал Семак. — В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали быстрые атаки соперника, во второй половине исправили ситуацию, баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше. Присутствовала нервозность из-за того, что долго не могли забить, но легких побед и не бывает, заменами сумели ускорить и освежить игру. В первом тайме сыграл фактор привыкания к полю, поскольку в Тюмени непростой газон, в целом заслужили победу, с чем поздравляю футболистов и болельщиков».

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с тульским «Арсеналом», матч состоится 4 августа. «Енисей» сыграет 5 августа на выезде с грозненским «Ахматом».

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