«Зенит» предложил «Дженоа» € 18 млн за хавбека сборной Уругвая Лаксальта
Уругвайский полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Зените», сообщает AreaNapoli со ссылкой на Calciomercato.
Уругвайский полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Зените», сообщает AreaNapoli со ссылкой на Calciomercato.
По информации издания, клуб из
Отмечается, что 25-летний полузащитник хочет определиться со своим будущим в течение следующей недели.
На Лаксальта также претендуют «Наполи», «Ницца», «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и несколько других клубов английской
В минувшем сезоне Диего принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.