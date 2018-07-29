«Зенит» предложил «Дженоа» € 18 млн за хавбека сборной Уругвая Лаксальта

По информации издания, клуб из Санкт-Петербурга предложил «Дженоа» за Лаксальта € 18 млн. Также известно, что сине-бело-голубые готовы платить игроку около € 3 млн в год.

Отмечается, что 25-летний полузащитник хочет определиться со своим будущим в течение следующей недели.

На Лаксальта также претендуют «Наполи», «Ницца», «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и несколько других клубов английской Премьер-лиги.