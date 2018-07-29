«Динамо» в меньшинстве, Шунин в ударе
Олегу Кононову не удалось начать работу в Туле с победы, несмотря на то, что динамовцы почти полтора часа играли вдесятером.
Олегу Кононову не удалось начать работу в Туле с победы, несмотря на то, что динамовцы почти полтора часа играли вдесятером.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Если на чемпионате мира арбитры словно экономили желтые и красные карточки, то в российском первенстве быстрые удаления — тренд первого тура. Накануне высшая мера футбольного наказания была применена к защитнику «Ахмата» Семенову. В Туле в раздевалку досрочно отправился Тетте, который лежа на газоне не справился с нервами и прямой ногой нанес удар Чаушичу. Произошло это на глазах проводившего первый матч в
Через несколько минут трибуны требовали новых санкций к игроку «Динамо», но Васильев снова оказался рядом, разглядев, что Соу подкатился под Горбатенко, неловко подвернув ногу. А вот фол малийца на Кангве в штрафной арбитр не зафиксировал, поэтому не скажешь, что у рефери абсолютно все было под контролем. В отличие от Дмитрия Хохлова, который грамотно перестроил игру без помощи замен. В среднюю линию опустился Панченко, а Луценко регулярно уводил за собой опекунов во фланг, освобождая зоны для юркого Жоаузинью.
Вдобавок ко всему динамовцы и не думали прижиматься к собственным воротам, и ощущения, что «Арсенал» владеет численным преимуществом, не было. Однако один раз москвичи слишком увлеклись атакой, и
ЦИФРЫ
1-й раз без голов завершился матч «Арсенала» и «Динамо», в четырех предыдущих играх отличившихся 11 раз.
4 красных карточки получил за свою карьеру Тетте, причем все в разных странах: Испании («Леганес»), Греции («Платаниас»), Польше («Лех») и России.
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|1
|22
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)