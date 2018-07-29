«Динамо» в меньшинстве, Шунин в ударе

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Если на чемпионате мира арбитры словно экономили желтые и красные карточки, то в российском первенстве быстрые удаления — тренд первого тура. Накануне высшая мера футбольного наказания была применена к защитнику «Ахмата» Семенову. В Туле в раздевалку досрочно отправился Тетте, который лежа на газоне не справился с нервами и прямой ногой нанес удар Чаушичу. Произошло это на глазах проводившего первый матч в премьер-лиге Станислава Васильева, и арбитр сразу зажег перед легионером из Ганы красный свет.

Через несколько минут трибуны требовали новых санкций к игроку «Динамо», но Васильев снова оказался рядом, разглядев, что Соу подкатился под Горбатенко, неловко подвернув ногу. А вот фол малийца на Кангве в штрафной арбитр не зафиксировал, поэтому не скажешь, что у рефери абсолютно все было под контролем. В отличие от Дмитрия Хохлова, который грамотно перестроил игру без помощи замен. В среднюю линию опустился Панченко, а Луценко регулярно уводил за собой опекунов во фланг, освобождая зоны для юркого Жоаузинью.

Вдобавок ко всему динамовцы и не думали прижиматься к собственным воротам, и ощущения, что «Арсенал» владеет численным преимуществом, не было. Однако один раз москвичи слишком увлеклись атакой, и наконец-то получивший простор Кангва заставил Шунина совершить маленькое футбольное чудо. В еще более сложной ситуации после атаки Рыкова блестящую реакцию продемонстрировал уже в противоположных воротах Левашов. Вратари, и прежде всего динамовский, сделали все для первой в турнире безголевой ничьей, получившуюся совсем не скучной.

ЦИФРЫ

1-й раз без голов завершился матч «Арсенала» и «Динамо», в четырех предыдущих играх отличившихся 11 раз.