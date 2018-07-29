Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шахтер Д3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мариуполь0
Десна2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Нижний Новгород0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин2
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тюмень1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чертаново3
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи3
Химки2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия1
Краснодар-22
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты1
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т0
Динамо М0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь2
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Зенит2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Зенит-20
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» в меньшинстве, Шунин в ударе

Олегу Кононову не удалось начать работу в Туле с победы, несмотря на то, что динамовцы почти полтора часа играли вдесятером.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Если на чемпионате мира арбитры словно экономили желтые и красные карточки, то в российском первенстве быстрые удаления — тренд первого тура. Накануне высшая мера футбольного наказания была применена к защитнику «Ахмата» Семенову. В Туле в раздевалку досрочно отправился Тетте, который лежа на газоне не справился с нервами и прямой ногой нанес удар Чаушичу. Произошло это на глазах проводившего первый матч в премьер-лиге Станислава Васильева, и арбитр сразу зажег перед легионером из Ганы красный свет.

Через несколько минут трибуны требовали новых санкций к игроку «Динамо», но Васильев снова оказался рядом, разглядев, что Соу подкатился под Горбатенко, неловко подвернув ногу. А вот фол малийца на Кангве в штрафной арбитр не зафиксировал, поэтому не скажешь, что у рефери абсолютно все было под контролем. В отличие от Дмитрия Хохлова, который грамотно перестроил игру без помощи замен. В среднюю линию опустился Панченко, а Луценко регулярно уводил за собой опекунов во фланг, освобождая зоны для юркого Жоаузинью.

Вдобавок ко всему динамовцы и не думали прижиматься к собственным воротам, и ощущения, что «Арсенал» владеет численным преимуществом, не было. Однако один раз москвичи слишком увлеклись атакой, и наконец-то получивший простор Кангва заставил Шунина совершить маленькое футбольное чудо. В еще более сложной ситуации после атаки Рыкова блестящую реакцию продемонстрировал уже в противоположных воротах Левашов. Вратари, и прежде всего динамовский, сделали все для первой в турнире безголевой ничьей, получившуюся совсем не скучной.

ЦИФРЫ

1-й раз без голов завершился матч «Арсенала» и «Динамо», в четырех предыдущих играх отличившихся 11 раз.

4 красных карточки получил за свою карьеру Тетте, причем все в разных странах: Испании («Леганес»), Греции («Платаниас»), Польше («Лех») и России.

Арсенал Т 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо М
29.07.2018, 16:30 Зрители: 15646 основной раунд: 1-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Хохлов
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
Максим Беляев 6
89′ Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
9′ Горан Чаушич 20
Сергей Ткачев 11
52′ 58′ Кантемир Берхамов 7
Даниил Лесовой 22
82′ Эванс Кангва 10
Ярослав Ивакин 80
58′ Михаил Александров 77
Георгий Костадинов 70
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко
5 Абдул Азиз Тетте 8′
27 Самба Соу
13 Федор Черных 84′
11 Иван Темников
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 90′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 65′
7 Евгений Марков 87′
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
4 Угловые 1
22 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мария Шарапова и очень странный поцелуй. Шокирующие фото
Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей "Ювентуса"
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
Владимир Кличко вновь выйдет на ринг против Энтони Джошуа
Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» первую победу в РПЛ-2018/19
Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Хэмилтон ушел на каникулы королем. Сироткин — лузером
Международный кубок чемпионов: что там происходит?
«Рубин» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка