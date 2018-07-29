Тренер ФК «Динамо» Хохлов назвал справедливым удаление Теттеха в матче с «Арсеналом»
ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча справедливо показал прямую красную карточку футболисту московского «Динамо»
ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча справедливо показал прямую красную карточку футболисту московского «Динамо»
Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0. Начиная с седьмой минуты игры динамовцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника
«Удаление было, а остальные судейские решения не хотел бы с нашей стороны комментировать, — сказал Хохлов. — Человек действительно подвел команду — это факт. Думаю, что к нему будет применены санкции».
Главный тренер отметил, что раннее удаление сломало план «Динамо» на игру. «Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое. Команда хорошо готова к сезону, у Кирилла Панченко и Самбы Соу было бы больше сил, если бы они не отрабатывали в обороне по такой жаре
В следующем матче 3 июля «Динамо» на «Арене-Химки» примет казанский «Рубин».
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|1
|22
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)