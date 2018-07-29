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19:38 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Динамо» Хохлов назвал справедливым удаление Теттеха в матче с «Арсеналом»

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча справедливо показал прямую красную карточку футболисту московского «Динамо» Абдулу-Азизу Теттеху в стартовом матче чемпионата России с тульским «Арсеналом». Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов.

Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0. Начиная с седьмой минуты игры динамовцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Абдула-Азиза Теттеха за удар соперника после свистка.

«Удаление было, а остальные судейские решения не хотел бы с нашей стороны комментировать, — сказал Хохлов. — Человек действительно подвел команду — это факт. Думаю, что к нему будет применены санкции».

Главный тренер отметил, что раннее удаление сломало план «Динамо» на игру. «Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое. Команда хорошо готова к сезону, у Кирилла Панченко и Самбы Соу было бы больше сил, если бы они не отрабатывали в обороне по такой жаре из-за того, что у нас было на игрока меньше. Думаю, что если бы не удаление, игра в атаке с нашей стороны была бы намного интереснее», — считает Хохлов.

В следующем матче 3 июля «Динамо» на «Арене-Химки» примет казанский «Рубин».

Арсенал Т 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо М
29.07.2018, 16:30 Зрители: 15646 основной раунд: 1-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Хохлов
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
Максим Беляев 6
89′ Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
9′ Горан Чаушич 20
Сергей Ткачев 11
52′ 58′ Кантемир Берхамов 7
Даниил Лесовой 22
82′ Эванс Кангва 10
Ярослав Ивакин 80
58′ Михаил Александров 77
Георгий Костадинов 70
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко
5 Абдул Азиз Тетте 8′
27 Самба Соу
13 Федор Черных 84′
11 Иван Темников
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 90′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 65′
7 Евгений Марков 87′
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
4 Угловые 1
22 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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