Тренер ФК «Динамо» Хохлов назвал справедливым удаление Теттеха в матче с «Арсеналом»

«Удаление было, а остальные судейские решения не хотел бы с нашей стороны комментировать, — сказал Хохлов. — Человек действительно подвел команду — это факт. Думаю, что к нему будет применены санкции».

Главный тренер отметил, что раннее удаление сломало план «Динамо» на игру. «Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое. Команда хорошо готова к сезону, у Кирилла Панченко и Самбы Соу было бы больше сил, если бы они не отрабатывали в обороне по такой жаре из-за того, что у нас было на игрока меньше. Думаю, что если бы не удаление, игра в атаке с нашей стороны была бы намного интереснее», — считает Хохлов.