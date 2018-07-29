«Енисей» вручил Дзюбе необычный подарок после матча с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после гостевого матча первого тура Российской
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после гостевого матча первого тура Российской
В этой встрече форвард отметился голом.
«Артём Дзюба — первый футболист, который забил “Енисею” в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба —
Матч «Енисей» — «Зенит» проходил в Тюмени и завершился победой гостей со счётом 2:0. Оба гола питерская команда провела в ворота соперника в концовке матча. Первый мяч на 81-й минуте забил Дзюба, а четыре минуты спустя точным ударом отметился Далер Кузяев.
|Дмитрий Аленичев
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|5
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)