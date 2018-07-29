«Енисей» вручил Дзюбе необычный подарок после матча с «Зенитом»

«Артём Дзюба — первый футболист, который забил “Енисею” в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба — иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!» — сообщает пресс-служба «Енисея» в «Твиттере».