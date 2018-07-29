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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» вручил Дзюбе необычный подарок после матча с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после гостевого матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» получил необычный подарок от красноярского клуба.

В этой встрече форвард отметился голом.

«Артём Дзюба — первый футболист, который забил “Енисею” в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба — иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!» — сообщает пресс-служба «Енисея» в «Твиттере».

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Матч «Енисей» — «Зенит» проходил в Тюмени и завершился победой гостей со счётом 2:0. Оба гола питерская команда провела в ворота соперника в концовке матча. Первый мяч на 81-й минуте забил Дзюба, а четыре минуты спустя точным ударом отметился Далер Кузяев.

Енисей 0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
29.07.2018, 14:00 Зрители: 10724 основной раунд: 1-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Сергей Семак
Голы
22 Артем Дзюба 81′
14 Далер Кузяев (О. Шатов, А. Дзюба) 85′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
67′ Дмитрий Ятченко 3
Петар Занев 33
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
23′ Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
Фегор Огуде 8
90′ Александр Зотов 7
Павел Рожков 27
56′ Дарко Бодул 9
Марко Обрадович 29
83′ Артур Саркисов 11
Энис Гавазай 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 45′
15 Эльмир Набиуллин
60 Бранислав Иванович (к) 32′
23 Миха Мевля
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов
33 Эрнани 69′
14 Далер Кузяев
22 Артем Дзюба 89′
29 Антон Заболотный
24 Роберт Мак 85′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
5 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 6
15 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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