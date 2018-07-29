Чемпион мира для «Локо». Чем знаменит Хеведес?
Как сообщает Bild, в «Локомотив» может перейти 30-летний защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес.
Как сообщает Bild, в «Локомотив» может перейти 30-летний защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес.
ВСЯ ЖИЗНЬ ВОКРУГ «ШАЛЬКЕ»
Бенедикт Хеведес — 30-летний центральный защитник из Германии.
Родился 29 февраля в городке
Поэтому не стоит удивляться, что футбольное образование Хеведес получил в «Шальке». А вот тот факт, что практически всю карьеру он остается верен родному клубу — по нынешним временам редкость.
Дебют защитника за «Шальке» состоялся в 2007 году, с тех пор он провел за команду 340 матчей, забив 23 мяча, брал серебро бундеслиги в 2010 году, завоевывал Кубок и Суперкубок Германии в 2011-м.
НЕУДАЧНЫЙ ГОД В «ЮВЕНТУСЕ»
И лишь в прошлом сезоне Хеведес на правах аренды отправился в «Ювентус» (сделка с правом выкупа обошлась туринцам в 3,5 миллиона евро). Среди причин называлось обидное для игрока решение лишить его капитанской повязки в «Шальке». Но Хеведес провел за «Старую синьору» всего три матча и сейчас снова дома. В Италии он сначала пропустил несколько месяцев
Контракт игрока с гельзенкирхенцами рассчитан до лета 2020 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 9 миллионов евро.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
В активе Хеведеса 44 матча за сборную Германии. В том числе все семь встреч победной для немцев финальной части чемпионата мира в Бразилии четыре года назад. Причем Йоахим Лев ни разу не заменил игрока. Но на мировое первенство в Россию Хеведеса, не имевшего практики в клубе, не взяли. Последний раз он сыграл за сборную Германии в марте прошлого года. То есть еще до перехода в «Ювентус».
Хеведес в первую очередь центральный защитник. Его сильные стороны — самоотверженность и надежность. Действует без особого риска, вперед лезет редко.
При этом более пятидесяти матчей за карьеру он провел на правом фланге обороны (кстати, именно там его использовали в «Юве» в тех редких матчах, когда он все же выходил на поле). А на том самом чемпионате мира в Бразилии вообще играл слева! И опять же, если в атаке немцу далеко до эффективности условного Марселу, то в обороне при игре один в один ему мало равных.
ЧИСТАЯ БИОГРАФИЯ
За пределами футбольного поля к Хеведесу не за что придраться. Посол некоммерческой организации German Cancer Aid, которая борется с раковыми заболеваниями. Сотрудничает с проектом, цель которого — равные права доступа к образованию (как в Германии, так и по всему миру). Представляет интересы игроков бундеслиги в ассоциации футболистов. Словом, «Локомотив» близок к тому, чтобы подписать действительно игрока мирового класса, да еще и с безупречной репутацией. Неужели получится?