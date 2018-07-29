Чемпион мира для «Локо». Чем знаменит Хеведес?

Источник: Спорт-Экспресс

ВСЯ ЖИЗНЬ ВОКРУГ «ШАЛЬКЕ»

Бенедикт Хеведес — 30-летний центральный защитник из Германии.

Родился 29 февраля в городке Зальтерн-ам-Зе, что в тридцати километрах от Гельзенкирхена.

Поэтому не стоит удивляться, что футбольное образование Хеведес получил в «Шальке». А вот тот факт, что практически всю карьеру он остается верен родному клубу — по нынешним временам редкость.

Дебют защитника за «Шальке» состоялся в 2007 году, с тех пор он провел за команду 340 матчей, забив 23 мяча, брал серебро бундеслиги в 2010 году, завоевывал Кубок и Суперкубок Германии в 2011-м.

НЕУДАЧНЫЙ ГОД В «ЮВЕНТУСЕ»

И лишь в прошлом сезоне Хеведес на правах аренды отправился в «Ювентус» (сделка с правом выкупа обошлась туринцам в 3,5 миллиона евро). Среди причин называлось обидное для игрока решение лишить его капитанской повязки в «Шальке». Но Хеведес провел за «Старую синьору» всего три матча и сейчас снова дома. В Италии он сначала пропустил несколько месяцев из-за травмы бедра, а затем так и не смог доказать свою нужность туринцам: в центре обороны играли Барцальи, Кьеллини, Бенатиа, Ругани. Но не Хеведес, и выкупать его «Юве» не захотел.

Контракт игрока с гельзенкирхенцами рассчитан до лета 2020 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 9 миллионов евро.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА

В активе Хеведеса 44 матча за сборную Германии. В том числе все семь встреч победной для немцев финальной части чемпионата мира в Бразилии четыре года назад. Причем Йоахим Лев ни разу не заменил игрока. Но на мировое первенство в Россию Хеведеса, не имевшего практики в клубе, не взяли. Последний раз он сыграл за сборную Германии в марте прошлого года. То есть еще до перехода в «Ювентус».

Хеведес в первую очередь центральный защитник. Его сильные стороны — самоотверженность и надежность. Действует без особого риска, вперед лезет редко.

При этом более пятидесяти матчей за карьеру он провел на правом фланге обороны (кстати, именно там его использовали в «Юве» в тех редких матчах, когда он все же выходил на поле). А на том самом чемпионате мира в Бразилии вообще играл слева! И опять же, если в атаке немцу далеко до эффективности условного Марселу, то в обороне при игре один в один ему мало равных.

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