Дубль Азмуна принес «Рубину» победу над «Краснодаром» в матче первого тура РПЛ
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в домашнем матче первого тура Российской
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в домашнем матче первого тура Российской
В составе «Рубина» отличился иранский нападающий Сердар Азмун (9-я и 38-я минуты). За «Краснодар» гол забил Федор Смолов (31).
Азмун оформил пятый дубль в чемпионате России, три — за «Ростов» и два — за «Рубин». Каждый раз, когда он забивал два гола, его команда выигрывала.
«Рубин» набрал три очка. В следующем матче казанский клуб 3 августа сыграет в гостях с московским «Динамо», «Краснодар» 4 августа на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».
|Курбан Бердыев
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)