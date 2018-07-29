Азмун забил два и обыграл «Краснодар». Смолов тоже забил, но стал антигероем
«Рубин» дома обыграл «Краснодар» (2:1) в матче первого тура РПЛ. О героях и их антиподах — в репортаже «Советского спорта».
«Рубин» дома обыграл «Краснодар» (2:1) в матче первого тура РПЛ. О героях и их антиподах — в репортаже «Советского спорта».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ ТУРА
Иначе эту встречу и не назвать. «Краснодар», четвертая команда РПЛ, встречалась с «Рубином» Курбана Бердыева. По прошлому сезону больше интереса вызывала как
А ведь хозяева предстали в первом матче сезона в интересном и отличном от прошлогоднего составе, но в экипировке двухлетней давности. Тут вам и Дмитрий Полоз создавал пару форвардов с Сердаром Азмуном, и Хорен Байрамян, ранее представлявший «Ростов», на левом фланге, и много кто еще. Казанцы вышли на встречу по схеме 3−5−2 с Русланом Комболовым, Игорем Коноваловым и Павлом Могилевцем в центре.
Краснодарцы же начали в упругой формации 4−3−3 с Павлом Мамаевым, Вандерсоном и Федором Смоловым впереди, поддержкой Маурисио Перейры и опорной зоной в лице Юрия Газинского и Шарля Каборе. Вопросы вызвала оборона, а точнее ее фланги. К центру из Александра Мартыновича и Уроша Спаича, который должен будет со временем заменить Андреаса Гранквиста, вопросов никаких. А вот почему справа в защите появился новичок Дмитрий Стоцкий, в «Уфе» раскрывшийся как многофункциональный инсайд?
АЗМУН, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!
Неразбериха на первых минутах — как играть: на удержание или в атаку — позволила «Рубину» прижать гостей к их воротам и будто поменяться местами. Мы ведь привыкли, что от обороны обычно действует «Рубин», но
«Рубин» не давал «Краснодару» продышаться, не позволял выбегать в свободные зоны. И не наступали через центр хозяева, обходили связку
И будто воздалось Смолову за легкий гол. Через семь минут Федор из центрального круга сделал передачу назад на защитника, но получилось на ход Азмуну. Сердар ушел на скорости от защитников, уложил на газон голкипера и пробил мимо него с острого угла. Из ничего забит третий из двух голов в этой встрече. Но оттого первый тайм хуже не стал. Возможно эта 45-минутка стала лучшей в стартовом туре нового сезона.
СМОЛОВ — АНТИГЕРОЙ МАТЧА
После перерыва баланс сил на поле не изменился. «Рубин» продолжал нагнетать и ошибаться, а «Краснодар» не мог воспользоваться оплошностями соперника. Удар Смолова в перекладину на 64-й минуте и двойная замена в составе «быков» оставляла надежду на камбэк. Вандерсона сменил дебютант лиги перуанец Кристиан Куэва, а вместо Перейры вышел один из лучших игроков «быков» в прошлом сезоне Виктор Классон.
Чуть более свежий состав «Краснодара» наконец отвоевал себе мяч и стал пользоваться свободными зонами, которые
Но не удалось. И в такой игре, живой, остросюжетной и смотрибельной, просто обязаны быть герои и их антиподы. Хедлайнером конечно же стоит назвать автора дубля в ворота «Краснодара» Сердара Азмуна, а в качестве антигероя можно представить Федора Смолова — человека, сначала подарившего своей команде надежду, а спустя несколько минут минут ее же отодвинувший на недосягаемую дистанцию.
|Курбан Бердыев
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)