Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче первого тура Российской
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче первого тура Российской
«Есть удовлетворение от результата и в целом игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам всю игру играть в нужном темпе. Многие играли через не могу», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».
Сразу после короткого комментария по игре специалист покинул
«Рубин» впервые за пять лет начал новый сезон
|Курбан Бердыев
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)