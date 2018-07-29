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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Есть удовлетворение от результата и в целом игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам всю игру играть в нужном темпе. Многие играли через не могу», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

Сразу после короткого комментария по игре специалист покинул пресс-конференцию, не став дожидаться вопросов от собравшихся журналистов.

«Рубин» впервые за пять лет начал новый сезон Премьер-Лиги с победного результата. Бердыев работал в клубе с 2001 по 2013 год, а летом 2017 года снова вернулся в казанскую команду.

Рубин 2:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
29.07.2018, 19:00 Зрители: 13884 основной раунд: 1-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Мурад Мусаев
Голы
9′ Сердар Азмун 20
38′ Сердар Азмун 20
10 Федор Смолов 31′
Составы
Сослан Джанаев 35
Хорен Байрамян 19
Ибрагим Цаллагов 3
Флорес Чико 4
Филип Уремович 5
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Игорь Коновалов 15
39′ Павел Могилевец 18
Дмитрий Полоз 10
89′ Руслан Камболов 88
Егор Сорокин 80
72′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
1 Станислав Крицюк
89 Дмитрий Стоцкий
6 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
5 Урош Спаич 43′
77 Шарль Каборе
10 Федор Смолов (к)
17 Павел Мамаев
8 Юрий Газинский 76′
85 Иван Игнатьев
33 Маурисио Перейра 64′
20 Кристиан Куэва
7 Вандерсон Масиэл 64′
16 Виктор Классон
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 3
10 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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