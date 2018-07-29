Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

«Есть удовлетворение от результата и в целом игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам всю игру играть в нужном темпе. Многие играли через не могу», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

Сразу после короткого комментария по игре специалист покинул пресс-конференцию, не став дожидаться вопросов от собравшихся журналистов.