«Наполи» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Фернандеса
«Наполи» рассчитывает усилить фланг обороны защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом, сообщает Tuttomercatoweb.
«Наполи» рассчитывает усилить фланг обороны защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, неаполитанский клуб уже начал вести переговоры с «армейцами» о трансфере 27-летнего футболиста, который обратил на себя внимание удачным выступлением на домашнем ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересованы «Интер» и «Валенсия». По данным испанских СМИ, ЦСКА не намерен расставаться с защитником за сумму менее € 20 млн.
В прошедшем сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах российской