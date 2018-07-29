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29 июля, источник: Чемпионат.com

«Наполи» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Фернандеса

«Наполи» рассчитывает усилить фланг обороны защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом, сообщает Tuttomercatoweb.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, неаполитанский клуб уже начал вести переговоры с «армейцами» о трансфере 27-летнего футболиста, который обратил на себя внимание удачным выступлением на домашнем ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересованы «Интер» и «Валенсия». По данным испанских СМИ, ЦСКА не намерен расставаться с защитником за сумму менее € 20 млн.

В прошедшем сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 результативными передачами.

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