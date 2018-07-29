«Наполи» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Фернандеса

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, неаполитанский клуб уже начал вести переговоры с «армейцами» о трансфере 27-летнего футболиста, который обратил на себя внимание удачным выступлением на домашнем ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса также заинтересованы «Интер» и «Валенсия». По данным испанских СМИ, ЦСКА не намерен расставаться с защитником за сумму менее € 20 млн.