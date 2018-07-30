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01:04 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» начнет защиту титула чемпиона России по футболу матчем с «Уфой»

ТАСС, 30 июля. Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» в понедельник начнет защиту титула выездной встречей с «Уфой». Обе команды уже начали сезон, но не смогли порадовать болельщиков.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» смог удовлетворить пожелание главного тренера Юрия Семина и сохранил команду, которая выиграла чемпионат впервые с 2004 года. Уехал на заработки в китайский «Чанчунь Ятай» сербский защитник Неманья Пейчинович, вернулся в «Краснодар» бразильский нападающий Ари, накануне получивший российский паспорт. С хорошим настроением вернулись после чемпионата мира Ведран Чорлука, который стал серебряным призером в составе сборной Хорватии, братья Алексей и Антон Миранчуки, дошедшие с российской командой до четвертьфинала, и португалец Мануэл Фернандеш, впервые в карьере принявший участие в крупном международном турнире в составе национальной команды.

Железнодорожники компенсировали уход Пейчиновича покупкой еще одного участника мирового первенства — универсального защитника сборной Нигерии Брайана Идову, который родился и вырос в России; из «Рубина» вернули 21-летнего атакующего полузащитника Рифата Жемалетдинова. В начале недели «Локомотив» объявил об аренде полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка, который отлично зарекомендовал себя в испанской «Севилье», однако не смог закрепиться во французском «Пари Сен-Жермен». А в воскресенье стало известно, что железнодорожники близки к приобретению чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикта Хёведеса, футболиста «Шальке», который в прошедшем сезоне в рамках аренды провел лишь три матча за туринский «Ювентус».

В матче за Суперкубок с ЦСКА в Нижнем Новгороде, которым железнодорожники открыли сезон в пятницу, Крыховяк участия не принял, не полетел с командой полузащитник и в Уфу. В игре с армейцами у команды почти ничего не получилось в атаке, следствием чего стало поражение в дополнительное время со счетом 0:1.

После встречи с ЦСКА Семин отметил, что команда пока не набрала форму, и уже традиционно раскритиковал календарь. Резон в претензиях специалиста найти можно: после Суперкубка «Локомотив» играет уже 30 июля с «Уфой» и 4 августа со «Спартаком». Тот же ЦСКА свои следующие поединки проведет 31 июля и 5 августа. «Не пойму, почему мы играем через два дня, это стрессовая ситуация для игроков», — сказал специалист.

«Уфа» думает о Лиге Европы

«Уфа» в прошедшем чемпионате заняла рекордное для себя шестое место в турнирной таблице, а из-за банкротства победителя Кубка страны «Тосно» еще и получила право впервые стартовать в еврокубках. В межсезонье уфимцы, даже несмотря на уход в «Зенит» главного тренера Сергея Семака, произвели лишь косметические изменения — руководить командой было доверено 36-летнему Сергею Томарову, который всю свою карьеру посвятил родной республике и клубу «Уфа».

Почти не изменился состав команды. Потерей стал переход в «Краснодар» универсального крайнего полузащитника Дмитрия Стоцкого, который являлся одним из моторов команды. Приобретений пока нет.

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале» (0:0), который прошел в четверг в Уфе, на поле предстала привычная команда, расставленная по схеме «5−4−1» с акцентом на оборону и быстрые контратаки. Тренер и руководство клуба в целом остались довольны качеством игры, посетовав на нереализованные моменты, и оценили шансы команд перед ответной игрой как равные. Ответный матч состоится 2 августа, победитель противостояния в следующей стадии сыграет с венгерским «Гонведом» или люксембургским «Прогрессом».

Встреча «Уфа» — «Локомотив» начнется на стадионе «Нефтяник» в 18:00 мск. Матч обслужит бригада судей во главе с Михаилом Вилковым.

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