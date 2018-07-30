Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Челябинск
Носта
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда СПб
Ленинградец
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда
Строгино
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Н
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда П
Зенит Иж
Футбол. Кубок России
17:00
Химик-Август
Волга Ул
Футбол. Кубок России
17:00
Лада
Лада-Тольятти
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Салют Бл
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак Нч
Спартак Вл
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Локомотив М
Футбол. Кубок России
18:00
Квант
Долгопрудный
Футбол. Кубок России
18:00
Сокол
Сызрань-2003
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Легион Динамо
Футбол. Кубок России
18:00
Машук-КМВ
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:30
Калуга
Велес
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия
Псков-747
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Кубань Холдинг
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Текстильщик
Футбол. Кубок России
19:00
Зоркий
Коломна
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
СКА
Футбол. Кубок России
20:00
Муром
Рязань
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
14:08 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рубин» откажется от размещения памятных футболок под сводами «Казань-Арены»

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. «Рубин» принял решение отказаться от размещения памятных футболок игроков клуба под сводами домашнего стадиона «Казань-Арена». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Рубина».

Источник: РИА "Новости"

Ранее на арене располагалась футболка турецкого полузащитника Гекдениза Карадениза, но она отсутствовала на стадионе во время первого тура чемпионата России, в котором «Рубин» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.

Читайте также
«Я столкнулся с предательством и неблагодарностью людей». Интервью Карадениза

«Эти майки висеть под сводами “Казань-Арены” не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены — это больше хоккейная тема, а не футбольная. Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба. Естественно, это все у нас будет храниться, как и его награды», — сказали ТАСС в пресс-службе «Рубина».

Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 по 2018 год, закончив в «Рубине» свою спортивную карьеру в прошлом сезоне. Клуб принял решение закрепить за полузащитником его игровой номер «61», а также разместить командную футболку Карадениза под сводами «Казань-Арены».

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе
«Русский уже не в моде»: Медведеву обвинили в предательстве
Ибрагимович оформил хет-трик за «Лос-Анджелес Гэлакси»
Царица художественной гимнастики: Винер - Усмановой - 70
В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо Катара
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка