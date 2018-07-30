ФК «Рубин» откажется от размещения памятных футболок под сводами «Казань-Арены»

Ранее на арене располагалась футболка турецкого полузащитника Гекдениза Карадениза, но она отсутствовала на стадионе во время первого тура чемпионата России, в котором «Рубин» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.

«Эти майки висеть под сводами “Казань-Арены” не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены — это больше хоккейная тема, а не футбольная. Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба. Естественно, это все у нас будет храниться, как и его награды», — сказали ТАСС в пресс-службе «Рубина».