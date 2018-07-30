Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре проданы
ТАСС, 30 июля. Все билеты на матч первого тура Российской
ТАСС, 30 июля. Все билеты на матч первого тура Российской
Встреча пройдет 31 июля на стадионе «Самара-Арена», который вмещает 44 918 человек.
«Все билеты на матч первого тура “Крылья Советов” — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа», — говорится в сообщении.
Данный матч станет первым на самарском стадионе с момента завершения чемпионата мира в России. Самара принимала матчи группового этапа турнира между сборными