Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре проданы

Встреча пройдет 31 июля на стадионе «Самара-Арена», который вмещает 44 918 человек.

«Все билеты на матч первого тура “Крылья Советов” — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа», — говорится в сообщении.