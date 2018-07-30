Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Челябинск
Носта
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда СПб
Ленинградец
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда
Строгино
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Н
Динамо Бр
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда П
Зенит Иж
Футбол. Кубок России
17:00
Химик-Август
Волга Ул
Футбол. Кубок России
17:00
Лада
Лада-Тольятти
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
Салют Бл
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак Нч
Спартак Вл
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Локомотив М
Футбол. Кубок России
18:00
Квант
Долгопрудный
Футбол. Кубок России
18:00
Сокол
Сызрань-2003
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Легион Динамо
Футбол. Кубок России
18:00
Машук-КМВ
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:30
Калуга
Велес
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия
Псков-747
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Кубань Холдинг
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Текстильщик
Футбол. Кубок России
19:00
Зоркий
Коломна
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
СКА
Футбол. Кубок России
20:00
Муром
Рязань
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
14:11 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре проданы

ТАСС, 30 июля. Все билеты на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарским футбольным клубом «Крылья Советов» и московским ЦСКА проданы. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 31 июля на стадионе «Самара-Арена», который вмещает 44 918 человек.

«Все билеты на матч первого тура “Крылья Советов” — ЦСКА реализованы. Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа», — говорится в сообщении.

Данный матч станет первым на самарском стадионе с момента завершения чемпионата мира в России. Самара принимала матчи группового этапа турнира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия — Мексика (2:0), четвертьфинал Англия — Швеция (2:0).

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе
«Русский уже не в моде»: Медведеву обвинили в предательстве
Ибрагимович оформил хет-трик за «Лос-Анджелес Гэлакси»
Царица художественной гимнастики: Винер - Усмановой - 70
В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо Катара
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка