КДК РФС рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок в четверг

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В пятницу ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка России. Система мониторинга РФС зафиксировала оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива» в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В субботу РФС начал расследование инцидента.

«Рабочая повестка заседания КДК РФС сформирована, заседание состоится в четверг в 12 часов по московскому времени. На заседании, помимо основных моментов, будет рассмотрен рапорт комиссара матча за Суперкубок России по футболу». «Также на заседание комитета будет вызван футболист «Динамо» Абдул-Азиз Теттех по инциденту матча первого тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Динамо», — сказал Григорьянц.