КДК РФС рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок в четверг
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/.
В пятницу ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка России. Система мониторинга РФС зафиксировала оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива» в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В субботу РФС начал расследование инцидента.
«Рабочая повестка заседания КДК РФС сформирована, заседание состоится в четверг в 12 часов по московскому времени. На заседании, помимо основных моментов, будет рассмотрен рапорт комиссара матча за Суперкубок России по футболу». «Также на заседание комитета будет вызван футболист «Динамо»
Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0. Начиная с седьмой минуты матча динамовцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника