Не думайте, что трансфер Хеведеса — топ. «Локомотив» сильно рискует
Чемпион мира из «Ювентуса» — сомнительный новичок. Серьезно.
Чемпион мира из «Ювентуса» — сомнительный новичок. Серьезно.
«Да это супер!», «Всего за 4 миллиона!», «Сокровище за копейки!». Примерно в таком ключе сейчас обсуждают трансфер Бенедикта Хеведеса из «Шальке» в «Локомотив». Пока сделка официально не оформлена, но все к этому идет — скоро немец приедет на медосмотр. За чемпиона мира 2014 года заплатят 4 млн евро и положат зарплату в 2,5 млн — очень адекватные деньги даже для нашего рынка. На первый взгляд — идеальная сделка. Но давайте копнем глубже.
Трансфер Хеведеса в «Локомотив» — огромная авантюра. И вот почему.
Хеведес перешел в «Ювентус» из «Шальке» в конце августа прошлого года, и с того момента сыграл всего три официальных матча (пусть и успел забить гол). Бенедикт весь сезон мучился с мышечными травмами — конкретнее, с приводящей мышцей бедра. Притом приехал в Турин он уже с повреждением. Ходили слухи, что «Шальке» легко расстался со своим лидером как раз по причине его частых травм.
«Тедеско — новый тренер, который видел, что Хеведес часто получает травмы. Этим и было обусловлено его решение», — говорил партнер Хеведеса по защите «Шальке» Налдо.
19 сентября Бенедикт вернулся в общую группу «Ювентуса» и травмировался вновь спустя два дня. В ноябре немец дебютировал за «Юве», сыграл три матча, и снова сломался — теперь до конца сезона. Неизвестно, в каком состоянии Хеведес прибудет в «Локомотив». И даже если будет здоров — никто не сможет гарантировать, что по ходу сезона не повторится история Чорлуки. По большому счету, «Локо» приобретает битый мерседес — выглядит классно, но вполне вероятно, что спустя пару месяцев детали начнут превращаться в труху.
До перехода в «Ювентус» Бенедикт регулярно попадал в списки самых преданных футболистов мира. В системе «Шальке» он с 13 лет, называл клуб больше, чем просто командой, убеждал всех, что не собирается уходить до конца карьеры… И в итоге сорвался в другую страну, когда появилась вероятность пропустить чемпионат мира в России.
До сих пор уход Хеведеса из «Шальке» — история, окутанная мраком.
А так ли нужен Хеведес «Локомотиву»? Зарплата 2,5 млн евро предполагает то, что на человека рассчитывают, как на игрока основы. «Локомотив» не играет в Скруджа Макдака, не катается на лыжах по горам из денег, а значит, с такой зарплатой немец и вовсе должен быть одним из лидеров команды.
Но что мы имеем в итоге: несмотря на универсальность Хеведеса (может сыграть как в центре, так и на любом из флангов обороны), далеко не факт, что он выбьет место в основе. Чорлука — почти легенда «Локомотива», финалист этого чемпионата мира (пусть и лавочник) и лидер команды по духу. Кверквелия так и вовсе стал одним из лучших защитников прошлого сезона. На фланги Хеведеса ставить будут вряд ли — скоростью и техникой он похвастать не может, это классический защитник оборонительного плана, а Семину нужны резкие крайки типа Лысова и Игнатьева, которые будут пахать по всей бровке.
Отсюда вопрос — а нужен ли игрок такого статуса только для использования в ротации? Может, для этой роли стоило найти
Трансфер Хеведеса — результат работы спортивного директора Эрика Штоффельхауса, с 1998 по 2014 год он работал в системе «Шальке» тренером и функционером. Приглашение Штоффельхауса — прерогатива Ильи Геркуса, который не особо ладит с Юрием Семиным. То есть вряд ли приглашение Бенедикта было прямой просьбой главного тренера. Понятное дело, что та же история была с Фарфаном, и вы помните, чем это закончилось. Но многие факторы указывают на то, что Хеведес не был целью главного тренера.
По большому счету, немец не играл нигде за пределами Германии — в Италии он так и не прижился, и вопрос, почувствует ли он себя как дома в России. К тому же Хеведесу уже 30. Не критичный для защитника возраст, но подчеркивающий несколько фактов: перепродать его за адекватную сумму будет практически невозможно, прогресса от него ждать не стоит, в любой момент он может заявить, что устал и хочет вернуться на родину. Целью Хеведеса было попадание на ЧМ. Он шанс упустил, и теперь непонятно, есть ли у него мотивация пытаться вернуться в число сильнейших в Европе.
Что имеем в итоге — «Локомотив» подписывает уже возрастного защитника, который не играл год, подвержен травмам и, возможно, не мотивирован. Несмотря на статус чемпиона мира, «Локомотив» покупает кота в мешке.
Марк Бессонов