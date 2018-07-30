Не думайте, что трансфер Хеведеса — топ. «Локомотив» сильно рискует

Источник: AP 2018

«Да это супер!», «Всего за 4 миллиона!», «Сокровище за копейки!». Примерно в таком ключе сейчас обсуждают трансфер Бенедикта Хеведеса из «Шальке» в «Локомотив». Пока сделка официально не оформлена, но все к этому идет — скоро немец приедет на медосмотр. За чемпиона мира 2014 года заплатят 4 млн евро и положат зарплату в 2,5 млн — очень адекватные деньги даже для нашего рынка. На первый взгляд — идеальная сделка. Но давайте копнем глубже.

Трансфер Хеведеса в «Локомотив» — огромная авантюра. И вот почему.

Причина 1. Он не играл год

Хеведес перешел в «Ювентус» из «Шальке» в конце августа прошлого года, и с того момента сыграл всего три официальных матча (пусть и успел забить гол). Бенедикт весь сезон мучился с мышечными травмами — конкретнее, с приводящей мышцей бедра. Притом приехал в Турин он уже с повреждением. Ходили слухи, что «Шальке» легко расстался со своим лидером как раз по причине его частых травм.

«Тедеско — новый тренер, который видел, что Хеведес часто получает травмы. Этим и было обусловлено его решение», — говорил партнер Хеведеса по защите «Шальке» Налдо.

19 сентября Бенедикт вернулся в общую группу «Ювентуса» и травмировался вновь спустя два дня. В ноябре немец дебютировал за «Юве», сыграл три матча, и снова сломался — теперь до конца сезона. Неизвестно, в каком состоянии Хеведес прибудет в «Локомотив». И даже если будет здоров — никто не сможет гарантировать, что по ходу сезона не повторится история Чорлуки. По большому счету, «Локо» приобретает битый мерседес — выглядит классно, но вполне вероятно, что спустя пару месяцев детали начнут превращаться в труху.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjIK-PKhO9y/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjIK-PKhO9y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I tedeschi da Torino. Good luck at the #WorldCup @sami_khedira6 and @dfb_team. ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/benwedes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Benedikt Höwedes</a> (@benwedes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-23T17:04:51+00:00">23 Май 2018 в 10:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Причина 2. Сомнительный характер

До перехода в «Ювентус» Бенедикт регулярно попадал в списки самых преданных футболистов мира. В системе «Шальке» он с 13 лет, называл клуб больше, чем просто командой, убеждал всех, что не собирается уходить до конца карьеры… И в итоге сорвался в другую страну, когда появилась вероятность пропустить чемпионат мира в России.

До сих пор уход Хеведеса из «Шальке» — история, окутанная мраком. Кто-то уверен, что дело просто в несоответствии Бенедикта игровой модели нового тренера Доменико Тедеско — ему нужны были защитники с другими функциями. Другие, например, авторитетный Bild, утверждают, что капитанскую повязку у Хеведеса отобрали еще до того, как отправили на лавку. По их же информации, абсолютное большинство игроков «Шальке» высказалось против возвращения недавнего капитана в команду, когда была такая вероятность. Странновато, не находите?

Причина 3. Попадание в состав

А так ли нужен Хеведес «Локомотиву»? Зарплата 2,5 млн евро предполагает то, что на человека рассчитывают, как на игрока основы. «Локомотив» не играет в Скруджа Макдака, не катается на лыжах по горам из денег, а значит, с такой зарплатой немец и вовсе должен быть одним из лидеров команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDaP5T5Ae0Z/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDaP5T5Ae0Z/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hey Leute, in 10 Minuten wird der neue @adidas_de Performance Store in Berlin eröffnet. Ich hab mich schon mal reingeschlichen. ;-) Für die ersten Besucher im Store hab ich eine besondere Überraschung mit dabei ????#BeTheDifference</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/benwedes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Benedikt Höwedes</a> (@benwedes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-26T08:49:34+00:00">26 Мар 2016 в 1:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но что мы имеем в итоге: несмотря на универсальность Хеведеса (может сыграть как в центре, так и на любом из флангов обороны), далеко не факт, что он выбьет место в основе. Чорлука — почти легенда «Локомотива», финалист этого чемпионата мира (пусть и лавочник) и лидер команды по духу. Кверквелия так и вовсе стал одним из лучших защитников прошлого сезона. На фланги Хеведеса ставить будут вряд ли — скоростью и техникой он похвастать не может, это классический защитник оборонительного плана, а Семину нужны резкие крайки типа Лысова и Игнатьева, которые будут пахать по всей бровке.

Отсюда вопрос — а нужен ли игрок такого статуса только для использования в ротации? Может, для этой роли стоило найти кого-то помоложе, кто стремился бы доказывать свою состоятельность и прогрессировать? В этом плане к Хеведесу тоже есть вопросы.

Причина 4 и 5: Мотивация и адаптация

Трансфер Хеведеса — результат работы спортивного директора Эрика Штоффельхауса, с 1998 по 2014 год он работал в системе «Шальке» тренером и функционером. Приглашение Штоффельхауса — прерогатива Ильи Геркуса, который не особо ладит с Юрием Семиным. То есть вряд ли приглашение Бенедикта было прямой просьбой главного тренера. Понятное дело, что та же история была с Фарфаном, и вы помните, чем это закончилось. Но многие факторы указывают на то, что Хеведес не был целью главного тренера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bb_XmlZBkCG/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.953095684803% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb_XmlZBkCG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Comeback stronger. #FinoAllaFine #ForzaJuventus #HereToCreate @juventus</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/benwedes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Benedikt Höwedes</a> (@benwedes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-27T07:22:17+00:00">26 Ноя 2017 в 11:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По большому счету, немец не играл нигде за пределами Германии — в Италии он так и не прижился, и вопрос, почувствует ли он себя как дома в России. К тому же Хеведесу уже 30. Не критичный для защитника возраст, но подчеркивающий несколько фактов: перепродать его за адекватную сумму будет практически невозможно, прогресса от него ждать не стоит, в любой момент он может заявить, что устал и хочет вернуться на родину. Целью Хеведеса было попадание на ЧМ. Он шанс упустил, и теперь непонятно, есть ли у него мотивация пытаться вернуться в число сильнейших в Европе.

Что имеем в итоге — «Локомотив» подписывает уже возрастного защитника, который не играл год, подвержен травмам и, возможно, не мотивирован. Несмотря на статус чемпиона мира, «Локомотив» покупает кота в мешке.