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17:11 (мск), источник: Вести.Ru

Минфин Дагестана отказал футбольному «Анжи» в финансовой помощи

Финансовая ситуация в клубе «Анжи» (Махачкала), выступающем в премьер-лиге, остается крайне сложной и вполне возможно, что команда снимется с чемпионата России. Министерство финансов Дагестана отказалось выделить клубу транш в размере 297 млн рублей.

Руководство «Анжи» направило соответствующее обращение к властям республики с просьбой выделить указанную сумму еще 13 июня, сообщает Sport24.Ru.

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Минфин отказал с формулировкой «общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».

Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился к председателю правительства Дагестана Артему Здунову: «В настоящее время футбольный клуб “Анжи” испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия “Анжи” в чемпионате России».

Руководители клуба просят изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу «Анжи» для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов премьер-лиги и Кубка России.

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