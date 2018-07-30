Минфин Дагестана отказал футбольному «Анжи» в финансовой помощи

Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился к председателю правительства Дагестана Артему Здунову: «В настоящее время футбольный клуб “Анжи” испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия “Анжи” в чемпионате России».