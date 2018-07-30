Минфин Дагестана отказал футбольному «Анжи» в финансовой помощи
Финансовая ситуация в клубе «Анжи» (Махачкала), выступающем в
Финансовая ситуация в клубе «Анжи» (Махачкала), выступающем в
Руководство «Анжи» направило соответствующее обращение к властям республики с просьбой выделить указанную сумму еще 13 июня, сообщает Sport24.Ru.
Минфин отказал с формулировкой «общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».
Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов обратился к председателю правительства Дагестана Артему Здунову: «В настоящее время футбольный клуб “Анжи” испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия “Анжи” в чемпионате России».
Руководители клуба просят изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу «Анжи» для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов