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17:14 (мск), источник: Матч ТВ

Дзагоев не полетел с ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Стал известен список футболистов московского ЦСКА, которые отправились в Самару на матч первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.

В Самару красно-синие отправились следующим составом:

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 1, 31.07.2018, 19:00
Крылья Советов
-ЦСКА-

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Стартовую встречу чемпионата пропустит полузащитник Алан Дзагоев, который получил повреждение в матче против «Локомотива».

Игра в Самаре пройдет 31 июля в 19:00 по московскому времени.

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