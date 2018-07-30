Дзагоев не полетел с ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»
Стал известен список футболистов московского ЦСКА, которые отправились в Самару на матч первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Стал известен список футболистов московского ЦСКА, которые отправились в Самару на матч первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
В Самару
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.
Стартовую встречу чемпионата пропустит полузащитник Алан Дзагоев, который получил повреждение в матче против «Локомотива».
Игра в Самаре пройдет 31 июля в 19:00 по московскому времени.