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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива» на матч первого тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 30 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Источник: РИА "Новости"

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатин, Игбун, Фатаи.

Запасные: Шелия, Чернов, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Табидзе, Засеев, Безденежных, Ванек, Карп.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов, Тугарев.

Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

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