Распродажа в ЦСКА продолжится? «Наполи» интересуется Фернандесом
Армейский клуб может покинуть еще один игрок.
Армейский клуб может покинуть еще один игрок.
Вслед за Александром Головиным («Монако») и Витинью («Фламенго») армейский клуб может покинуть еще один игрок — блеснувший в составе сборной России на ЧМ-2018 Мариу Фернандес.
ИНТЕРЕС ИЗ ИТАЛИИ
Наследие ЧМ-2018 — это не только стадионы, инфраструктура и прочие прелести жизни. Это еще и интерес больших европейских клубов к игрокам сборной России, впервые в своей истории добравшейся до четвертьфинала чемпионата мира. Причем, интерес вполне предметный — 22-летний Головин уже перешел в «Монако», а вскоре его судьбу может повторить еще один армеец. По информации издания Napoli Magazine, ЦСКА и «Наполи» обсуждают возможность переезда в Италию правого защитника москвичей — 27-летнего Мариу Фернандеса.
КАК ФЕРНАНДЕС ВЫСТУПИЛ НА ЧМ
Бразильский защитник ЦСКА с российским паспортом стал одним из лучших игроков команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Фернандес поднимал собственную планку от матча к матчу: в игре с Египтом принял участие в двух голевых атаках. Во встрече с Испанией закрыл Иско и Жорди Альбу на своей бровке, не позволив одним из самых опасных игроков «Красной фурии» реализовать преимущество в классе. В четвертьфинале с хорватами
ЦЕНА ВОПРОСА
Портал transfermarkt.de прямо сейчас определяет цену Фернандеса в 20 миллионов евро — причем она выросла за время ЧМ-2018: до турнира стоимость игрока равнялась 16 миллионам. Napoli Magazineсообщает, что ЦСКА просит у «Наполи» за своего защитника 25 миллионов, однако итальянский клуб не готов тратить такие деньги и активно контактирует с Хорхе Мачадо, агентом Фернандеса, чтобы прийти к общему знаменателю.
ЗАЧЕМ ОН «НАПОЛИ»
Для начала стоит оговориться — пока сложно представить, как именно будет играть «Наполи» в новом сезоне. После трех лет работы Неаполь ради «Челси» покинул Маурицио Сарри, на его место пришел Карло Анчелотти, и первые выводы можно будет сделать лишь в ближайшее время. Впрочем, одно ясно точно — избытка игроков на позиции правого защитника в итальянском клубе нет.
Точнее, номинально правый защитник у «Наполи» только один — 24-летний албанец Эльсеид Хюсай. Он пришел в клуб одновременно с Сарри, тот был прекрасно знаком с ним по совместной работе в «Эмполи», так что Хюсай был для итальянского тренера номером один. За три сезона он провел 135 матчей и отдал пять результативных передач — это хороший показатель того, что правая бровка при Сарри была куда менее атакующей по сравнению с левой — алжирец Фаузи Гулям, играющий на противоположном от Хюсая краю защиты, отдал за такое же количество игр 25 голевых пасов.
Все команды Анчелотти отличали быстрые крайние защитники, готовые поддержать атаку, поэтому Фернандес, за две сотни матчей в ЦСКА раздавший три десятка голевых передач, очень даже пригодится ему на правом фланге. Тем более что сменщика у Хюсая нет от слова совсем — в его отсутствие на правый край обороны отправляют либо хавбека, либо центрального защитника.
КАК ИГРАЕТ «НАПОЛИ»
Опять же, если при Сарри наиболее распространенной схемой была 4−3−3, то выбор Анчелотти можно будет оценить чуть позже. Впрочем, быстрый фланговый защитник, как уже говорилось выше, у него всегда в почете, поэтому Фернандесу, привыкшему выдвигаться далеко вперед и в ЦСКА, и в сборной России, на новом месте должно быть вполне комфортно.
Схема нуждается в комментариях. Жоржинью, вслед за Сарри, ушел в «Челси», так что в новом сезоне место в опорной зоне может занять Амаду Диавара или, в крайнем случае, Петр Зелински / Фабиан Руис. Рейна отправился в «Милан», поэтому нового голкипера Анчелотти только предстоит выбрать. Ну, а Фернандес будет неплохо смотреться на правом фланге защиты — для нового тренера нет старых авторитетов, поэтому, если трансфер состоится, все должно решиться в очной конкуренции с Хюсаем. А чемпионат мира показал —