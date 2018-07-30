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11Головин в ЦСКА. Это было круто!
17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Распродажа в ЦСКА продолжится? «Наполи» интересуется Фернандесом

Армейский клуб может покинуть еще один игрок.

Источник: Спорт-Экспресс

Вслед за Александром Головиным («Монако») и Витинью («Фламенго») армейский клуб может покинуть еще один игрок — блеснувший в составе сборной России на ЧМ-2018 Мариу Фернандес.

ИНТЕРЕС ИЗ ИТАЛИИ

Наследие ЧМ-2018 — это не только стадионы, инфраструктура и прочие прелести жизни. Это еще и интерес больших европейских клубов к игрокам сборной России, впервые в своей истории добравшейся до четвертьфинала чемпионата мира. Причем, интерес вполне предметный — 22-летний Головин уже перешел в «Монако», а вскоре его судьбу может повторить еще один армеец. По информации издания Napoli Magazine, ЦСКА и «Наполи» обсуждают возможность переезда в Италию правого защитника москвичей — 27-летнего Мариу Фернандеса.

КАК ФЕРНАНДЕС ВЫСТУПИЛ НА ЧМ

Бразильский защитник ЦСКА с российским паспортом стал одним из лучших игроков команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Фернандес поднимал собственную планку от матча к матчу: в игре с Египтом принял участие в двух голевых атаках. Во встрече с Испанией закрыл Иско и Жорди Альбу на своей бровке, не позволив одним из самых опасных игроков «Красной фурии» реализовать преимущество в классе. В четвертьфинале с хорватами Супер-Мариу сравнял счет на последних минутах дополнительного времени и подарил болельщикам надежду на полуфинал, хоть и не забил свой удар в серии пенальти. Московским армейцем Фернандес стал в 2012-м, российское гражданство получил два года назад, но, кажется, никогда прежде он не был более русским, чем в тот июльский вечер на сочинском «Фиште».

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ЦЕНА ВОПРОСА

Портал transfermarkt.de прямо сейчас определяет цену Фернандеса в 20 миллионов евро — причем она выросла за время ЧМ-2018: до турнира стоимость игрока равнялась 16 миллионам. Napoli Magazineсообщает, что ЦСКА просит у «Наполи» за своего защитника 25 миллионов, однако итальянский клуб не готов тратить такие деньги и активно контактирует с Хорхе Мачадо, агентом Фернандеса, чтобы прийти к общему знаменателю.

ЗАЧЕМ ОН «НАПОЛИ»

Для начала стоит оговориться — пока сложно представить, как именно будет играть «Наполи» в новом сезоне. После трех лет работы Неаполь ради «Челси» покинул Маурицио Сарри, на его место пришел Карло Анчелотти, и первые выводы можно будет сделать лишь в ближайшее время. Впрочем, одно ясно точно — избытка игроков на позиции правого защитника в итальянском клубе нет.

Точнее, номинально правый защитник у «Наполи» только один — 24-летний албанец Эльсеид Хюсай. Он пришел в клуб одновременно с Сарри, тот был прекрасно знаком с ним по совместной работе в «Эмполи», так что Хюсай был для итальянского тренера номером один. За три сезона он провел 135 матчей и отдал пять результативных передач — это хороший показатель того, что правая бровка при Сарри была куда менее атакующей по сравнению с левой — алжирец Фаузи Гулям, играющий на противоположном от Хюсая краю защиты, отдал за такое же количество игр 25 голевых пасов.

ФК "Наполи" в сезоне 2017-2018. | Источник: Reuters

Все команды Анчелотти отличали быстрые крайние защитники, готовые поддержать атаку, поэтому Фернандес, за две сотни матчей в ЦСКА раздавший три десятка голевых передач, очень даже пригодится ему на правом фланге. Тем более что сменщика у Хюсая нет от слова совсем — в его отсутствие на правый край обороны отправляют либо хавбека, либо центрального защитника.

КАК ИГРАЕТ «НАПОЛИ»

Опять же, если при Сарри наиболее распространенной схемой была 4−3−3, то выбор Анчелотти можно будет оценить чуть позже. Впрочем, быстрый фланговый защитник, как уже говорилось выше, у него всегда в почете, поэтому Фернандесу, привыкшему выдвигаться далеко вперед и в ЦСКА, и в сборной России, на новом месте должно быть вполне комфортно.

Схема нуждается в комментариях. Жоржинью, вслед за Сарри, ушел в «Челси», так что в новом сезоне место в опорной зоне может занять Амаду Диавара или, в крайнем случае, Петр Зелински / Фабиан Руис. Рейна отправился в «Милан», поэтому нового голкипера Анчелотти только предстоит выбрать. Ну, а Фернандес будет неплохо смотреться на правом фланге защиты — для нового тренера нет старых авторитетов, поэтому, если трансфер состоится, все должно решиться в очной конкуренции с Хюсаем. А чемпионат мира показал — Супер-Мариу на своей позиции готов поспорить с кем-угодно.

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