Распродажа в ЦСКА продолжится? «Наполи» интересуется Фернандесом

Источник: Спорт-Экспресс

Вслед за Александром Головиным («Монако») и Витинью («Фламенго») армейский клуб может покинуть еще один игрок — блеснувший в составе сборной России на ЧМ-2018 Мариу Фернандес.

ИНТЕРЕС ИЗ ИТАЛИИ

Наследие ЧМ-2018 — это не только стадионы, инфраструктура и прочие прелести жизни. Это еще и интерес больших европейских клубов к игрокам сборной России, впервые в своей истории добравшейся до четвертьфинала чемпионата мира. Причем, интерес вполне предметный — 22-летний Головин уже перешел в «Монако», а вскоре его судьбу может повторить еще один армеец. По информации издания Napoli Magazine, ЦСКА и «Наполи» обсуждают возможность переезда в Италию правого защитника москвичей — 27-летнего Мариу Фернандеса.

КАК ФЕРНАНДЕС ВЫСТУПИЛ НА ЧМ

Бразильский защитник ЦСКА с российским паспортом стал одним из лучших игроков команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Фернандес поднимал собственную планку от матча к матчу: в игре с Египтом принял участие в двух голевых атаках. Во встрече с Испанией закрыл Иско и Жорди Альбу на своей бровке, не позволив одним из самых опасных игроков «Красной фурии» реализовать преимущество в классе. В четвертьфинале с хорватами Супер-Мариу сравнял счет на последних минутах дополнительного времени и подарил болельщикам надежду на полуфинал, хоть и не забил свой удар в серии пенальти. Московским армейцем Фернандес стал в 2012-м, российское гражданство получил два года назад, но, кажется, никогда прежде он не был более русским, чем в тот июльский вечер на сочинском «Фиште».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bks6uRKFQS8/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bks6uRKFQS8/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mario Figueira Fernandes (@mario.fernandes02)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-01T20:06:09+00:00">1 Июл 2018 в 1:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦЕНА ВОПРОСА

Портал transfermarkt.de прямо сейчас определяет цену Фернандеса в 20 миллионов евро — причем она выросла за время ЧМ-2018: до турнира стоимость игрока равнялась 16 миллионам. Napoli Magazineсообщает, что ЦСКА просит у «Наполи» за своего защитника 25 миллионов, однако итальянский клуб не готов тратить такие деньги и активно контактирует с Хорхе Мачадо, агентом Фернандеса, чтобы прийти к общему знаменателю.

ЗАЧЕМ ОН «НАПОЛИ»

Для начала стоит оговориться — пока сложно представить, как именно будет играть «Наполи» в новом сезоне. После трех лет работы Неаполь ради «Челси» покинул Маурицио Сарри, на его место пришел Карло Анчелотти, и первые выводы можно будет сделать лишь в ближайшее время. Впрочем, одно ясно точно — избытка игроков на позиции правого защитника в итальянском клубе нет.

Точнее, номинально правый защитник у «Наполи» только один — 24-летний албанец Эльсеид Хюсай. Он пришел в клуб одновременно с Сарри, тот был прекрасно знаком с ним по совместной работе в «Эмполи», так что Хюсай был для итальянского тренера номером один. За три сезона он провел 135 матчей и отдал пять результативных передач — это хороший показатель того, что правая бровка при Сарри была куда менее атакующей по сравнению с левой — алжирец Фаузи Гулям, играющий на противоположном от Хюсая краю защиты, отдал за такое же количество игр 25 голевых пасов.

ФК "Наполи" в сезоне 2017-2018. | Источник: Reuters

Все команды Анчелотти отличали быстрые крайние защитники, готовые поддержать атаку, поэтому Фернандес, за две сотни матчей в ЦСКА раздавший три десятка голевых передач, очень даже пригодится ему на правом фланге. Тем более что сменщика у Хюсая нет от слова совсем — в его отсутствие на правый край обороны отправляют либо хавбека, либо центрального защитника.

КАК ИГРАЕТ «НАПОЛИ»

Опять же, если при Сарри наиболее распространенной схемой была 4−3−3, то выбор Анчелотти можно будет оценить чуть позже. Впрочем, быстрый фланговый защитник, как уже говорилось выше, у него всегда в почете, поэтому Фернандесу, привыкшему выдвигаться далеко вперед и в ЦСКА, и в сборной России, на новом месте должно быть вполне комфортно.