Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Калуга
Велес
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия
Псков-747
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Кубань Холдинг
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Локомотив М0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Квант1
Долгопрудный0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сокол0
Сызрань-20031
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Легион Динамо
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Машук-КМВ1
Динамо Ставрополь0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак Нч0
Спартак Вл2
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Звезда СПб2
Ленинградец1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Знамя Труда1
Строгино2
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Химик Н0
Динамо Бр1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Звезда П2
Зенит Иж0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Химик-Август0
Волга Ул1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Лада1
Лада-Тольятти0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Металлург Лп0
Салют Бл0
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Текстильщик
Футбол. Кубок России
19:00
Зоркий
Коломна
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
СКА
Футбол. Кубок России
20:00
Муром
Рязань
Футбол. Кубок России
16:30
Челябинск0
Носта0
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Вот уж «вдул так вдул». Жена Карпина ждет ребенка

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что в его семье ожидается пополнение.

«Вот уж “вдул так вдул”. Уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно», — написал Карпин в своем инстаграме.

При этом бывший спартаковец процитировал одного из своих читателей в инстаграме, который в мае, комментируя фото с женой Карпина, написал, что «вдул бы ей», но потом извинился.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Распродажа в ЦСКА продолжится?
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе
«Русский уже не в моде»: Медведеву обвинили в предательстве
«Локомотив» играет с «Уфой» в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Матч «Локомотив» — «Спартак» не покажут на общедоступном ТВ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка