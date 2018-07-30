Вот уж «вдул так вдул». Жена Карпина ждет ребенка

«Вот уж “вдул так вдул”. Уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно», — написал Карпин в своем инстаграме.



При этом бывший спартаковец процитировал одного из своих читателей в инстаграме, который в мае, комментируя фото с женой Карпина, написал, что «вдул бы ей», но потом извинился.