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18:10 (мск), источник: Sport24

В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен

А вы?

В честь 95-летия ЦСКА в московском метро запущен специальный тематический поезд, который будет курсировать по Замоскворецкой линии. В составе уместили почти вековую историю клуба. А каждый вагон посвящен футбольному, баскетбольному, хоккейному ЦСКА и другим видам спорта. Всего — 8 вагонов.

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Запуск поезда — не первая акция, приуроченная к 95-летию ЦСКА. В конце февраля была открыта станция метро «ЦСКА», своды которой украшены тематическими иллюстрациями. На платформе установлены бронзовые скульптуры баскетболиста, лыжника, хоккеиста и футболиста, на постаментах которых выбит герб спортивного клуба.

Одновременно с запуском нового именного состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты «Единый», также посвященные 95-летию ЦСКА.

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников недоволен.

«Вот таким образом у нас раскол в обществе и происходит! Самая идиотская идея правительства Москвы.

Ещё раз: я против любой клубной атрибутики в местах общественного пользования (метро в данном случае). Будь-то это спартаковская, динамовская, локомотивская!", — написал Кафельников в твиттере.

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