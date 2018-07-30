В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен

В честь 95-летия ЦСКА в московском метро запущен специальный тематический поезд, который будет курсировать по Замоскворецкой линии. В составе уместили почти вековую историю клуба. А каждый вагон посвящен футбольному, баскетбольному, хоккейному ЦСКА и другим видам спорта. Всего — 8 вагонов.

Запуск поезда — не первая акция, приуроченная к 95-летию ЦСКА. В конце февраля была открыта станция метро «ЦСКА», своды которой украшены тематическими иллюстрациями. На платформе установлены бронзовые скульптуры баскетболиста, лыжника, хоккеиста и футболиста, на постаментах которых выбит герб спортивного клуба.

Одновременно с запуском нового именного состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты «Единый», также посвященные 95-летию ЦСКА.

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