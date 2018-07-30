«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче первого тура РПЛ
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче первого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 0:0. На 4-й компенсированной минуте матча форвард хозяев Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.
Во втором туре действующий чемпион России «Локомотив» 4 августа сыграет дома с московским «Спартаком», «Уфа» 6 августа примет махачкалинский «Анжи».
|Уфа
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Сергей Томаров
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)