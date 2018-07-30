Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Муром0
Рязань0
Футбол. Кубок России
перерыв
Торпедо М1
Торпедо Вл0
Футбол. Кубок России
перерыв
Чайка3
СКА0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сатурн0
Текстильщик1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зоркий2
Коломна1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Дружба М0
Биолог-Новокубанск1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Калуга2
Велес1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
КАМАЗ2
Нефтехимик3
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Луки-Энергия0
Псков-7470
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Черноморец Н1
Кубань Холдинг0
Футбол. Кубок России
доп. время
Квант2
Долгопрудный1
Футбол. Кубок России
доп. время
Сокол2
Сызрань-20032
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа0
Локомотив М0
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь2
Легион Динамо1
Футбол. Кубок России
18:00
Машук-КМВ2
Динамо Ставрополь0
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак Нч0
Спартак Вл4
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда СПб3
Ленинградец1
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя ТрудаП 5:42
Строгино2
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Н0
Динамо Бр1
Футбол. Кубок России
17:00
Звезда П2
Зенит Иж3
Футбол. Кубок России
17:00
Химик-Август2
Волга Ул3
Футбол. Кубок России
17:00
ЛадаП 5:62
Лада-Тольятти2
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп1
Салют Бл0
Футбол. Кубок России
16:30
ЧелябинскП 5:40
Носта0
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
15Черенков. Навсегда
20:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 0:0. На 4-й компенсированной минуте матча форвард хозяев Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

Во втором туре действующий чемпион России «Локомотив» 4 августа сыграет дома с московским «Спартаком», «Уфа» 6 августа примет махачкалинский «Анжи».

Уфа 0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
30.07.2018, 18:00 основной раунд: 1-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Юрий Семин
Нереализованные пенальти
90+4′ С. Игбун 44
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
81′ Денис Тумасян 20
54′ Йонуц Неделчару 27
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
77′ Силвестр Игбун 44
86′ Иван Обляков 98
Ондржей Ванек 9
78′ Кехинде Фатаи 21
Азамат Засеев 13
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
4 Мануэл Фернандеш
6 Дмитрий Баринов
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук
24 Эдер 67′
11 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
8 Угловые 5
16 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стало известно, кому Смолов уступил звание самого сексуального футболиста в РФ
Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру
Распродажа в ЦСКА продолжится?
Анастасия Потапова: Мой парень не может быть мямлей
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Не думайте, что трансфер Хеведеса — топ. «Локомотив» рискует
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Матч «Локомотив» — «Спартак» не покажут на общедоступном ТВ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка