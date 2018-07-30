Гендиректор «Анжи» рассказал о многомиллионных долгах клуба

Президент «Анжи» Осман Кадиев 20 июля заявил РИА Новости, что финансовое состояния клуба тяжелое, при этом он не допускает мысли о снятии клуба с чемпионата России.
«Задолженность “Анжи” перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 миллионов рублей, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года. Такая сумма — чрезвычайное происшествие, но мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации», — сказал Флегонтов по телефону.
«Футболисты не получают зарплату с апреля, мы благодарны ребятам, в том числе и тем, кто уже покинул команду, за то, что они терпят и относятся с понимаем, но долго так продолжаться не может», — добавил гендиректор «Анжи».