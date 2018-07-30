Гендиректор «Анжи» рассказал о многомиллионных долгах клуба

Источник: РИА "Новости"

Президент «Анжи» Осман Кадиев 20 июля заявил РИА Новости, что финансовое состояния клуба тяжелое, при этом он не допускает мысли о снятии клуба с чемпионата России.

«Задолженность “Анжи” перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 миллионов рублей, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года. Такая сумма — чрезвычайное происшествие, но мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации», — сказал Флегонтов по телефону.