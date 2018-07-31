Правительство Дагестана не отказывало ФК «Анжи» в финансировании, переговоры продолжаются

Ранее в пресс-службе клуба сообщили ТАСС, что минфин региона ответил отказом на просьбу о финансовой поддержке в размере почти 300 млн рублей.
Многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года, а общая задолженность перед футболистами составляет около 250 млн рублей.
«Я знаю, что переговоры идут, не было ни факта помощи, ни факта отказа в ней — на позавчерашний день у меня такая информация, — сказал Зубайруев. — Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю. Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики, так как это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в минфине. Минфин высказывает свою точку зрения, но решение принимается не там, переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты».
20 июля президент махачкалинского клуба Осман Кадиев сообщил ТАСС, что спонсоры отказали «Анжи» в финансировании в следующем сезоне чемпионата России. 25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда ФК «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург, где 27 июля должна была провести матч первого тура молодежного первенства России против местного «Урала».
В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из элитного дивизиона российского футбола, уступив красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3) в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге. Однако клуб остался в лиге из-за лишения лицензии пермского «Амкара».