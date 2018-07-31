Правительство Дагестана не отказывало ФК «Анжи» в финансировании, переговоры продолжаются

«Я знаю, что переговоры идут, не было ни факта помощи, ни факта отказа в ней — на позавчерашний день у меня такая информация, — сказал Зубайруев. — Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю. Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики, так как это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в минфине. Минфин высказывает свою точку зрения, но решение принимается не там, переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты».