«Арестовали пару машин. Больше у них ничего нет». Как судятся с умершим «Амкаром»

Источник: Sport24

24 июля «Коммерсантъ» сообщил, что четыре футболиста подали в Свердловский районный суд иски, в которых требовали у «Амкара» рассчитаться с долгами по зарплате. Утверждалось, что первым обратился в суд Александр Салугин, так же поступили Дмитрий Белоруков (сейчас — игрок «Анжи»), Михаил Сиваков («Оренбург») и Дмитрий Хомич (без клуба).

13 июня «Амкару» отказали в выдаче лицензии РФС, затем президент клуба Геннадий Шилов заявил, что команда не будет заявляться даже в ПФЛ из-за отсутствия финансирования. В зоне «Урал-Поволжье» второй лиги с нового сезона выступает пермская «Звезда», а место «Амкара» в РПЛ занял «Анжи».

Правление «Амкара» отказалось от процедуры банкротства и решило пройти через добровольную ликвидацию юридического лица. Это значит, что клуб все еще должен погасить долги по зарплатам. Однако власти Пермского края согласны взять на себя затраты по долгам только перед сотрудниками клуба, но не перед футболистами.

Член правления «Амкара», вице-спикер краевого заксобрания Игорь Папков заявил «Коммерсанту», что клуб в курсе о долгах перед футболистами. Иски от бывших игроков он назвал «нормальной рабочей ситуацией». «Если суд примет решение в пользу игроков, может быть, возмещение будет частичным, может быть, будет применена рассрочка», — пообещал Папков.

Чего добивается Салугин?

Последний матч за «Амкар» Салугин провел в ноябре 2017 года. Зимой пермяки планировали досрочно разорвать контракт с форвардом: соглашение истекало летом 2018-го, о его продлении речи не шло. Салугин вел поиски новой команды, но не нашел подходящий вариант — а покидать «Амкар» на условиях клуба не хотел. В итоге сборы и остаток сезона нападающий провел в молодежной команде.

8 июня Салугин обратился в Палату по разрешению споров РФС. Там приняли его сторону и обязали «Амкар» ликвидировать часть задолженности перед форвардом по зарплате — за три месяца, с февраля по апрель. Клуб не сделал этого до сих пор.

29 июля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что долг «Амкара» перед Салугиным составляет три миллиона рублей. Утверждалось также, что игрок «попросил РФС наказать свой бывший клуб» — оштрафовать на сто тысяч рублей. По сведениям Sport24, помимо самой зарплаты «Амкар» должен компенсировать Салугину процент за задержку, а также расходы на юридические услуги.

18 июля Салугин подписал контракт с белорусским «Торпедо-БелАЗ». Александр взял себе седьмой номер и дебютировал в матче 1/16 финала Кубка Белоруссии с «Волной». 29-летний Салугин отыграл все 120 минут (с учетом экстра-тайма) и даже забил, установив окончательный счет (2:0).

В чемпионате Белоруссии после 17 туров «Торпедо» идет на шестом месте и имеет игру в запасе.

Читайте также ФК «Амкар» объявил об уходе игроков Салугина и Прокофьева

Что говорит Салугин?

— Один суд у «Амкара» я уже выиграл, еще один будет дальше, — рассказал футболист Sport24. — Мне должны пять зарплат. Другим ребятам тоже должны — но чуть поменьше. О конкретных суммах распространяться я бы не хотел. Собирается ли клуб рассчитаться — непонятно. По факту этого не происходит.

— Ваш первый иск удовлетворили. Что дальше?

— У них («Амкара») арестовали счета. Пару машин, которые принадлежат клубу. Больше у них толком ничего нет.

Мне хотелось бы, чтобы власти посодействовали. Может быть, губернатор. Игроки свое дело сделали, отработали контракты. Все обязательства выполняли, работали на благо команды. И она сохранила место в премьер-лиге.

— Вы не играли за «Амкар» с ноября 2017-го и последние полгода провели в молодежной команде, не договорившись о новом контракте. Как это вышло?

— Мы пытались договориться с Резвухиным (гендиректором «Амкара» — Sport24). Но ни на какие уступки он не пошел. У меня оставалось полгода контракта, и клуб хотел от меня избавиться. Я говорю: если сейчас перейду в первую лигу, по деньгам будет большая пропасть. Предложил компромисс: чтобы клуб выплатил мне только часть зарплат и отпустил. Но Резвухин отстаивал свою позицию и ни на какие компромиссы идти не хотел.

Я попросил дать мне хотя бы полторы зарплаты. Но даже на это Резвухин не согласился — даже чуть-чуть подвинуться не захотел. Выбор только такой: или уходить с пустыми руками, или тренироваться в дубле. Видимо, клуб это устроило. Больше с тех пор с руководителями я не общался.

— Еще в декабре «Амкар» был на грани закрытия, но в середине февраля перед всеми игроками и сотрудники погасили долги. Перед вами — нет?

— Частично рассчитались, но далеко не полностью. Все обещали, но вот уже полгода никаких денег от «Амкар» я не получал. Если кому-то приходила зарплата, то мне — нет.

— Довольны тем, что «Амкар» прекратил существование?

— Не знаю, как вышло, что клуб закрыли. Слов нет. В Перми было много положительного. За все три года, что я был в команде, мы сохраняли прописку в премьер-лиге, справлялись с поставленными задачами. Я плюс-минус играл, когда-то больше, когда-то меньше — но пользу команде всегда приносил.

— За три сезона — четыре гола.

— Во-первых, по факту я отыграл два года. И только за первый круг первого сезона у меня шесть очков в зачете «гол плюс пас». Да, дальше — поменьше. Но когда выходил, играл нормально.

Во-вторых, «Амкар» всегда действовал от обороны. Ни у кого из атакующих игроков хорошей статистики нет. Перед нами ставили задачи не бить бомбардирские рекорды — а не вылетать. Ради этого, может быть, жертвовали своей результативностью. Все задачи, которые ставили тренеры, я выполнял. В меру возможностей — что наша тактика позволяла. Все работали на команду. И в итоге занимали десятые-одиннадцатые места. Все были довольны, болельщики даже в холод на нас ходили. А когда мы не договорились с клубом [о продлении контракта], посыпалось: оттуда какая-то статья, отсюда.

— Сейчас диалога с клубом — или того, что от него осталось — нет?

— Нет. Все болельщики клуба, все работники, с кем я контактировал, хорошо ко мне относились. И относятся до сих пор. Так же уважаю их и я. К слову, решения отправить меня в дубль одноклубники не поняли.

— Как вас занесло в Жодино?

— Вот подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ» на полгодика. Все варианты по первой лиге мне не нравились, финансовая ситуация тоже не везде стабильная.

— Половина «Амкара» ушла в «Енисей». Вас не звали?

— Из премьер-лиги предложений вообще особо не поступало. Я ведь не играл какое-то время.

А вот из «Торпедо-БелАЗ» связались. Я приехал, пообщались. Клуб произвел хорошее впечатление, и я остался. Да и заводу в этом году 70 лет. «Торпедо» под это ставит задачу попасть в еврокубки. Это интересно. Присмотримся друг к другу — и посмотрим, может, еще продлим.

Что говорят в «Амкаре»?

Геннадий Резвухин сообщил Sport24, что больше не работает в «Амкаре», а потому не прокомментирует ситуацию с долгами по зарплатам. «Звоните в клуб, там вам расскажут, как дела и кто там остался», — посоветовал Резвухин. Геннадий Шилов звонки сбросил.

А как судятся другие игроки?

Как подтверждали в разговорах с корреспондентами Sport24 игроки «Амкара», команда три месяца — весеннюю часть сезона-2017/2018 — играла без зарплат. «Думаю, долги отдадут, если “Амкар” продолжит существование, — предполагал защитник Петар Занев в июне. — У нас самый маленький бюджет в лиге, и задолженности в сумме не такие большие. Их легко можно закрыть».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bkdd6FClMx2/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bkdd6FClMx2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Состав "Енисея" пополнил 32-летний защитник сборной Болгарии Петар Занев, последним клубом которого был пермский "Амкар". Добре дошли в «Енисей», @petarzanev3 !</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcenisey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC ENISEY KRASNOYARSK</a> (@fcenisey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-25T20:05:45+00:00">25 Июн 2018 в 1:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Перед стыковыми матчами (“Амкар” одолел “Тамбов” и формально сохранил прописку в премьер-лиге — Sport24) нас собрали и сказали, что сезон должны закрыть нормально, и будут расчеты по зарплатам. Но дальше стало все туманно», — рассказывал Sport24 вратарь Артур Нигматуллин. Ему «Амкар» был должен за три месяца, не считая премиальных. Защитнику Брайану Идову кроме трех зарплат не отдали премиальные за пять матчей. В интервью Sport24 в конце июня Идову признавался, что из «Амкаре» по поводу рассчета по долгам с ним не связывались. Сейчас Идову выступает за «Локомотив», Нигматуллин — за тульский «Арсенал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlDyFy1g0VF/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlDyFy1g0VF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Встречаем новичка! Как многие из вас успели угадать, это защитник @idovubryan! ??? Ещё неделю назад он бился за сборную Нигерии на #ЧМ2018, а уже сегодня подписал с нашим клубом трёхлетний контракт. ?❤️ Добро пожаловать в #СамыйЛучшийКоллектив!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ??? «Локомотив» – ЧЕМПИОН!</a> (@fclokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-10T17:13:15+00:00">10 Июл 2018 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Всем должны. Месяца три плюс бонусы, премиальные, — говорил о ситуации с долгами в “Амкаре” в эфире “Спорт FM” Александр Рязанцев. — Если клуб — банкрот, там не с кого взыскивать». Рязанцев находился в «Амкаре» на правах аренды из «Зенита», который не предложил хавбеку новый контракт.

По данным Sport24, рассмотрение иска Дмитрия Хомича о долгах «Амкара» по зарплате должно состояться в августе. Полузащитник Павел Комолов в суд на «Амкар» еще не подавал, но располагает «разными вариантами, что делать дальше». «Я изучаю вопрос и работаю в этом направлении, чтобы вернуть свои деньги», — заявил Комолов «Р-спорту». В июне он заключил контракт с «Енисеем».

Кроме Комолова в Красноярск из Перми переехали еще четыре игрока: Занев, Фегор Огуде, Михаил Костюков и Дарко Бодул.