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15:47 (мск), источник: Р-Спорт

Бутенко: Бригада Вилкова ошиблась, не засчитав гол «Локомотива»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым, работавшая на матче 1-го тура Российской премьер-лиги между «Уфой» и московским «Локомотивом», совершила ошибку, не засчитав гол железнодорожников, заявил РИА Новости член судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион России «Локомотив» в понедельник в гостях сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что судья не засчитал чистый гол нападающего Эдера, также судейством осталось недовольно и руководство московской команды.

«Руководство “Локомотива” можно понять. Судейская бригада и ассистент ошиблись в крайне сложном игровом эпизоде. Мы видим, что часть игроков была за линией офсайда, а тот, кто получал мяч, был до линии офсайда. По моему мнению, как эксперта, гол “Локомотива” надо было засчитать», — сказал Бутенко по телефону.

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