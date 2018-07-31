Бутенко: Бригада Вилкова ошиблась, не засчитав гол «Локомотива»

Действующий чемпион России «Локомотив» в понедельник в гостях сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что судья не засчитал чистый гол нападающего Эдера, также судейством осталось недовольно и руководство московской команды.

«Руководство “Локомотива” можно понять. Судейская бригада и ассистент ошиблись в крайне сложном игровом эпизоде. Мы видим, что часть игроков была за линией офсайда, а тот, кто получал мяч, был до линии офсайда. По моему мнению, как эксперта, гол “Локомотива” надо было засчитать», — сказал Бутенко по телефону.