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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы рассчитываем на Сейдахмета». Гендиректор «Уфы» объяснил отсутствие «казахского Месси» в заявке команды

Генеральный директор российской «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил отсутствие казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета в заявке на последние матчи клуба.

— Сейдахмет очень талантливый игрок. У него большой потенциал. «Уфа» рассчитывает на него. Все разговоры об его аренде или продаже — это лишь слухи. Он восстановился после травмы и возвращается к своим нормальным кондициям, — отметил Газизов.

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— Когда он сможет сыграть в официальном матче?

— Не будем торопиться. Мы один раз озвучили сроки восстановления, но не получилось. Надеемся, что он вернется в строй в ближайшем будущем.

Напомним, что Сейдахмет в феврале этого года подписал долгосрочный контракт с «Уфой». Он успел провести за клуб два матча в чемпионате России, но затем получил травму, которую продолжал лечить и летом. В этом сезоне казахстанский форвард не попал в заявку на матчи Лиги Европы со словенским «Домжале» (0:0) и чемпионата России с «Локомотивом» (0:0), однако принял участие в учебно-тренировочных сборах команды.

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