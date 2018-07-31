«Мы рассчитываем на Сейдахмета». Гендиректор «Уфы» объяснил отсутствие «казахского Месси» в заявке команды

— Сейдахмет очень талантливый игрок. У него большой потенциал. «Уфа» рассчитывает на него. Все разговоры об его аренде или продаже — это лишь слухи. Он восстановился после травмы и возвращается к своим нормальным кондициям, — отметил Газизов.

— Когда он сможет сыграть в официальном матче?

— Не будем торопиться. Мы один раз озвучили сроки восстановления, но не получилось. Надеемся, что он вернется в строй в ближайшем будущем.